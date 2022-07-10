Вишневый компот с имбирем на зиму: хозяйки нахваливают и рекомендуют
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 22
Напиток выходит с насыщенным ароматом вишни и пряностей, очень приятный на вкус
Середина лета – время созревания фруктов и ягод, в частности вишни. Поэтому пришла пора варить компот из этой необыкновенно вкусной ягоды на зиму.
Сохранить кусочек лета в банке старается почти каждая хозяйка, а чтобы напиток получился пряным, в него стоит добавить немного имбиря, гвоздики, корицы. Рецептом вишневого компота с пряностями поделились в кулинарном блоге о консервациях zakatki_na_zimy в Инстаграме.
Ингредиенты на 3-х литровую банку:
- вишня — около 500 гр
- имбирь (свежий) — 5-7 гр
- гвоздика — 2 шт
- корица палочка — 0,5 см
Для сиропа на литр воды:
- сахар 400-500 г (или по вкусу)
Приготовление:
- Вишню перебираем, промываем, обсушиваем на полотенце.
- Раскладываем вишню в простерилизованные банки, заливаем кипятком, прикрываем крышками на 5-7 минут. Воду сливаем в кастрюлю, доводим до кипения, добавляем сахар из расчета на литр воды 400-500 г (или по вкусу), снова доводим до кипения, кипятим 4-5 минут.
- Заливаем банки горячим сиропом, бросаем в каждую по кусочку имбиря, 2 шт. гвоздики и палочку корицы, герметично закатываем.
- Банки переворачиваем, укутываем одеялом и оставляем до полного остывания. Храним в темном месте.
Ранее "Телеграф" рассказал, как приготовить на зиму домашний кетчуп, а также мы делились рецептом клубничного варенья из трех ингредиентов.