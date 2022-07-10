Вишневый компот с имбирем на зиму: хозяйки нахваливают и рекомендуют

Напиток выходит с насыщенным ароматом вишни и пряностей, очень приятный на вкус

Середина лета – время созревания фруктов и ягод, в частности вишни. Поэтому пришла пора варить компот из этой необыкновенно вкусной ягоды на зиму.

Сохранить кусочек лета в банке старается почти каждая хозяйка, а чтобы напиток получился пряным, в него стоит добавить немного имбиря, гвоздики, корицы. Рецептом вишневого компота с пряностями поделились в кулинарном блоге о консервациях zakatki_na_zimy в Инстаграме.

Ингредиенты на 3-х литровую банку:

вишня — около 500 гр

имбирь (свежий) — 5-7 гр

гвоздика — 2 шт

корица палочка — 0,5 см

Для сиропа на литр воды:

сахар 400-500 г (или по вкусу)

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Приготовление:

Вишню перебираем, промываем, обсушиваем на полотенце. Раскладываем вишню в простерилизованные банки, заливаем кипятком, прикрываем крышками на 5-7 минут. Воду сливаем в кастрюлю, доводим до кипения, добавляем сахар из расчета на литр воды 400-500 г (или по вкусу), снова доводим до кипения, кипятим 4-5 минут. Заливаем банки горячим сиропом, бросаем в каждую по кусочку имбиря, 2 шт. гвоздики и палочку корицы, герметично закатываем. Банки переворачиваем, укутываем одеялом и оставляем до полного остывания. Храним в темном месте.

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