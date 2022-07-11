Что добавить в гречку, чтобы было ну очень вкусно: приготовьте кашу по-новому с этим рецептом

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Несмотря на то, что гречневая каша сама по себе очень вкусная, при частом ее употреблении она может надоесть. Важно не только правильно готовить гречневую крупу, но и подумать о дополнительных ингредиентах, которые сделают блюдо еще вкуснее.

Гречневая каша с жареной куриной печенью, морковью и луком — беспроигрышное во всех отношениях блюдо. Готовится оно просто, и получается сытным, полезным и вкусным.

Как приготовить гречку с куриной печенью

Ингредиенты:

гречневая крупа – 200 гр;

куриная печень – 300 гр;

морковь – 1 шт.;

лук репчатый – 1 шт.;

растительное масло;

вода – 350 мл;

соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

Овощи очистите, вымойте, лук нарежьте кубиками, морковь можно натереть на крупной терке. Разогрейте на сковороде масло, отправьте на нее пассеровать морковно-луковую смесь на 3 минуты. Куриную печень разрежьте, удалите прожилки, вымойте, дайте стечь воде и обжарьте на сковороде отдельно от овощей на сильном огне. Когда появится корочка смешайте с овощами, посолите, добавьте 3-4 ложки воды и тушите 5 минут под крышкой. Промойте гречневую крупу и отправляйте ее на сковороду с печенью и овощами. Обжарьте пару минут, залейте горячей водой, чтобы полностью покрылась крупа. Когда вода закипит, сделайте тише огонь и тушите кашу до полного испарения жидкости, не перемешивая.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить гречневую кашу, чтобы она получилась рассыпчатой.