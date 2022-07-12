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Закуска с перчинкой: как быстро и без стерилизации замариновать острый перец на зиму (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Маринованный острый перец приятно удивит ваших гостей
Маринованный острый перец приятно удивит ваших гостей

По этому рецепту замариновать острый перец очень просто и быстро

Закрыть на зиму можно не только традиционные помидоры или маринованные огурцы, а и другие овощи. В том числе, это может быть острый перец. В консервированном виде закуска имеет пикантный вкус и душистый аромат.

Как передает "Телеграф", о быстром способе маринования острого перца на зиму рассказывает Youtube-канал "Смачна їжа". Основной плюс этого рецепта – овощи не нужно стерилизовать. На приготовление блюда с перчиком потребуется минимальное количество ингредиентов.

Ингредиенты в расчете на две банки объемом по 0,5 л:

  • Острый перец – 500 г
  • Сахар – 3 ст. ложки
  • Соль – 2 ст. ложки
  • Уксус 9% – 50 мл
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Укроп
  • Душистый перец горошком — 8 шт.
  • Гвоздика – 2 бутона
  • Черный перец горошком – 8 шт.

Способ приготовления:

  1. Перец помыть и высушить.
  2. Банки простерилизовать.
  3. На дно банки заложить лавровый лист, 1 зубчик чеснока, зонтик укропа, 4 горошка душистого перца, 1 бутон гвоздики и 4 горошинки черного перца. Выложить перец.
  4. Залить перец кипятком и оставить на 10 минут. Затем воду слить, поставить на огонь и довести до кипения. Снова залить перец и оставить на 10 минут.
  5. Слить воду из перца и приготовить маринад. Добавить соль и сахар. Поставить на огонь и довести до кипения. Снять с огня, добавить уксус. Залить перец маринадом и закрыть. Накрыть одеялом до охлаждения.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкуснейшей закуски из кабачков на зиму.

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#Рецепт #Консервация #Острый перец