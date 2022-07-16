Как приготовить густое сливовое повидло без сахара: традиционный карпатский рецепт

Чтобы приготовить такое повидло, придется повозиться, однако результат того стоит.

Лето — время консервации. Домохозяйки активно готовят запасы на зиму, готовя компоты, варенья и джемы, а также закрывая в банки различные овощи: огурцы, помидоры, перец и т.д. Ранее мы писали, что добавить к абрикосовому варенью для невероятного вкуса, а теперь расскажем, как приготовить традиционное карпатское сливовое повидло, которое также называется леквар.

Такое лакомство увлечет вас свежим ароматом и удивительным вкусом с нотками лета. Однако чтобы его приготовить, придется повозиться несколько дней, но этот вкус того стоит, пишет prostoway.

Карпатское сливовое повидло или леквар: как приготовить

Рецепт повидла очень простой, и с ним справится даже начинающий кулинар, однако на готовку уйдет несколько дней. Сорт слив можно выбирать любой, однако лучше всего взять продолговатую сливу-венгрерку. Достаточно будет 3 кг.

Сливы промойте и очистите от косточек. После переложите их в кастрюлю и поставьте вариться на медленном огне. Постоянно помешивая доведите будущее повидло до кипения. После, также на минимальном огне продолжайте варить еще 20-25 минут. Потом снимите кастрюлю с огня и оставьте варево на 24 часа. Такую "процедуру" нужно будет повторить пять раз. Повидло будет готово, когда оно перестанет вываливаться из ложки.

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