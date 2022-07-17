Чем заправить свекольник, чтобы он получился невероятно вкусным (видео)

Этот холодный суп отлично подходит для обеда в жаркое время

Летом редко хочется употреблять что-то горячее, поэтому в качестве первых блюд мы обычно готовим холодные супы – окрошку или же свекольник. Последний, к слову, может быть очень вкусным и сытным, если знать правильную заправку.

Рецептом идеального супа для жары делится фудблогерка под ником yummy_pp_lera в Instagram. По ее словам, свекольник отлично подойдет для жаркого летнего обеда. Лучше всего готовить это блюдо на основе айрана.

Ингредиенты:

1/2 огурца

4-5 редисок

60 г ветчины/колбасы или отварного куриного филе

пучок зелени

1/2 варёной или запеченной свеклы

1-2 зубчика чеснока

500 мл айрана (либо 300 мл кефира + 200 мл газированной воды)

1/2 ч. л. горчицы

щепотка лимонный кислоты

соль и чёрный молотый перец — по вкусу

1 вареное яйцо

Способ приготовления:

Огурец, редиску, ветчину и зелень мелко нарезать. Соединить свеклу, айран, горчицу, лимонную кислоту, соль, перец и пробить блендером до однородной консистенции. В тарелку выложить нарезанные огурец, редиску, ветчину, зелень и залить все это айраном. Посыпать зеленью и добавить вареное яйцо.

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