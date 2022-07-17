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Чем заправить свекольник, чтобы он получился невероятно вкусным (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Свекольник – замечательный летний суп
Свекольник – замечательный летний суп

Этот холодный суп отлично подходит для обеда в жаркое время

Летом редко хочется употреблять что-то горячее, поэтому в качестве первых блюд мы обычно готовим холодные супы – окрошку или же свекольник. Последний, к слову, может быть очень вкусным и сытным, если знать правильную заправку.

Рецептом идеального супа для жары делится фудблогерка под ником yummy_pp_lera в Instagram. По ее словам, свекольник отлично подойдет для жаркого летнего обеда. Лучше всего готовить это блюдо на основе айрана.

Ингредиенты:

  • 1/2 огурца
  • 4-5 редисок
  • 60 г ветчины/колбасы или отварного куриного филе
  • пучок зелени
  • 1/2 варёной или запеченной свеклы
  • 1-2 зубчика чеснока
  • 500 мл айрана (либо 300 мл кефира + 200 мл газированной воды)
  • 1/2 ч. л. горчицы
  • щепотка лимонный кислоты
  • соль и чёрный молотый перец — по вкусу
  • 1 вареное яйцо

Способ приготовления:

  1. Огурец, редиску, ветчину и зелень мелко нарезать.
  2. Соединить свеклу, айран, горчицу, лимонную кислоту, соль, перец и пробить блендером до однородной консистенции.
  3. В тарелку выложить нарезанные огурец, редиску, ветчину, зелень и залить все это айраном.
  4. Посыпать зеленью и добавить вареное яйцо.

Ранее "Телеграф" рассказал, чем заменить колбасу в окрошке, чтобы она стала еще вкуснее.

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#Рецепт #Суп