Чем заправить свекольник, чтобы он получился невероятно вкусным (видео)
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Этот холодный суп отлично подходит для обеда в жаркое время
Летом редко хочется употреблять что-то горячее, поэтому в качестве первых блюд мы обычно готовим холодные супы – окрошку или же свекольник. Последний, к слову, может быть очень вкусным и сытным, если знать правильную заправку.
Рецептом идеального супа для жары делится фудблогерка под ником yummy_pp_lera в Instagram. По ее словам, свекольник отлично подойдет для жаркого летнего обеда. Лучше всего готовить это блюдо на основе айрана.
Ингредиенты:
- 1/2 огурца
- 4-5 редисок
- 60 г ветчины/колбасы или отварного куриного филе
- пучок зелени
- 1/2 варёной или запеченной свеклы
- 1-2 зубчика чеснока
- 500 мл айрана (либо 300 мл кефира + 200 мл газированной воды)
- 1/2 ч. л. горчицы
- щепотка лимонный кислоты
- соль и чёрный молотый перец — по вкусу
- 1 вареное яйцо
Способ приготовления:
- Огурец, редиску, ветчину и зелень мелко нарезать.
- Соединить свеклу, айран, горчицу, лимонную кислоту, соль, перец и пробить блендером до однородной консистенции.
- В тарелку выложить нарезанные огурец, редиску, ветчину, зелень и залить все это айраном.
- Посыпать зеленью и добавить вареное яйцо.
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