Как быстро и без лишних хлопот закрыть баклажаны на зиму: отменный рецепт (видео)

Закуска из баклажанов украсит любой праздничный стол

Баклажаны получаются очень вкусными, даже если их мариновать всего 15-20 минут. Не менее изумительный вкус овощей выйдет и в случае заготовки на зиму. Существует немало рецептов "закруток" из баклажанов, один из популярных – закуска "Огонек".

Рецептом консервированных баклажанов на зиму делится кулинарный блог "Смачна їжа" на Youtube. По словам кулинара, закуска "Огонек" очень популярна на любом праздничном столе, особенно в зимнюю новогоднюю пору. "Закрутка" получается очень вкусной и острой.

Ингредиенты:

6 кг баклажанов

10 шт. (1400 г) сладкого красного перца

1 острый перец

1 стакан (180 г) чеснока

1 стакан (200 г) сахара

1 стакан (250 мл) 9-процентного уксуса

1 ст. ложка соли для маринада

1 л растительного масла

Способ приготовления:

Овощи промыть и почистить. Баклажаны нарезать кружочками толщиной около 1 см, посолить, перемешать и отставить в сторону на 1-1,5 часа. В течение этого времени баклажаны пустят сок и из них выйдет горечь. Слить сок из баклажанов. Обжарить кружочки баклажанов на среднем огне. Оставить баклажаны остыть. Для маринада перемолоть сладкий перец, чеснок и горький перец на мясорубке. К смеси добавить соль, сахар и уксус. Эту смесь довести до кипения. Обжаренные кусочки баклажанов обмокнуть в соус небольшими порциями и сложить в заранее простерилизованные банки. Если остался соус, можно подлить его в банки сверху. Заполненные банки простерилизовать 25 минут с момента закипания воды в емкости. Закрыть еще горячие банки крышками, перевернуть вверх дном и оставить до охлаждения.

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