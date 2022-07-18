Как быстро и без лишних хлопот закрыть баклажаны на зиму: отменный рецепт (видео)
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Закуска из баклажанов украсит любой праздничный стол
Баклажаны получаются очень вкусными, даже если их мариновать всего 15-20 минут. Не менее изумительный вкус овощей выйдет и в случае заготовки на зиму. Существует немало рецептов "закруток" из баклажанов, один из популярных – закуска "Огонек".
Рецептом консервированных баклажанов на зиму делится кулинарный блог "Смачна їжа" на Youtube. По словам кулинара, закуска "Огонек" очень популярна на любом праздничном столе, особенно в зимнюю новогоднюю пору. "Закрутка" получается очень вкусной и острой.
Ингредиенты:
- 6 кг баклажанов
- 10 шт. (1400 г) сладкого красного перца
- 1 острый перец
- 1 стакан (180 г) чеснока
- 1 стакан (200 г) сахара
- 1 стакан (250 мл) 9-процентного уксуса
- 1 ст. ложка соли для маринада
- 1 л растительного масла
Способ приготовления:
- Овощи промыть и почистить. Баклажаны нарезать кружочками толщиной около 1 см, посолить, перемешать и отставить в сторону на 1-1,5 часа. В течение этого времени баклажаны пустят сок и из них выйдет горечь. Слить сок из баклажанов.
- Обжарить кружочки баклажанов на среднем огне. Оставить баклажаны остыть.
- Для маринада перемолоть сладкий перец, чеснок и горький перец на мясорубке. К смеси добавить соль, сахар и уксус. Эту смесь довести до кипения.
- Обжаренные кусочки баклажанов обмокнуть в соус небольшими порциями и сложить в заранее простерилизованные банки. Если остался соус, можно подлить его в банки сверху.
- Заполненные банки простерилизовать 25 минут с момента закипания воды в емкости.
- Закрыть еще горячие банки крышками, перевернуть вверх дном и оставить до охлаждения.
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