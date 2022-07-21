Во сто раз лучше магазинного: как приготовить домашний украинский квас по старинному рецепту

Немного хлопот, и вкусный домашний квас уже у вас на кухне

При жаркой погоде особенно хочется освежающих напитков и блюд, например, натурального лимонада или холодника, утоляющего жажду.

В этом материале представляем читателям старинный рецепт украинского кваса из сушеных яблок, которым поделились в кулинарном блоге "Наші бесаги".

Как приготовить вкусный квас из сушеных яблок

Ингредиенты:

500–1000 г сушеных яблок

250 г сахара

25 г прессованных дрожжей

5 л воды

Приготовление:

Сушеные яблоки перекладываем в кастрюлю или казан. Ставим на огонь и доводим до кипения. После этого уменьшаем огонь до минимума и варим еще 20–30 минут, чтобы набухли яблока. Затем оставляем узвар, чтобы остыл. Накрываем крышкой. Берем еще одну большую емкость. Узвар процеживаем через мелкое сито, отмеряя четко 4 литра. Пятый литр тоже процеживаем, но не спешим выливать в общую емкость. На разогретую сковороду высыпаем 2 ст. л. сахара и начинаем его карамелизировать. Жарить сахар нужно на минимальном огне, постоянно помешивая, пока он не станет черного цвета. Затем вливаем треть стакана обычной подогретой воды, чтобы карамелизированный сахар не загустел и не прилип ко дну емкости. В пятый литр узвара, который мы оставляли отдельно, всыпаем 250 г сахара. Перемешиваем до растворения. Добавляем в узвар дрожжи, предварительно их измельчив, и перемешиваем. Температура жидкости должна быть 25–30 градусов. Когда карамелизированный сахар остыл, добавляем его к 4 литрам узвара. Вливаем последний литр, где был разведен сахар и дрожжи. Оставляем емкость с квасом на ночь, чтобы дрожжи забродили. Утром переливаем квас в бутылки и ставим в холодильник.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить вкусный квас из березового сока.