Получаются очень хрустящие и острые: рецепт консервированных огурчиков с кетчупом чили от Клопотенко

Чтобы вкус был немного пикантнее, выбираем острый кетчуп чили

Сезон зимних заготовок продолжается. Огурцы являются одними из самых распространенных овощей, которые мы консервируем на зиму. Чаще всего огурцы маринуют по классическому рецепту, однако есть и много других способов маринования.

Рецептом консервированных огурцов с кетчупом чили поделился украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Овощи, приготовленные таким способом, получаются очень вкусными, хрустящими и остренькими.

Как замариновать огурцы с кетчупом чили

Ингредиенты на банку 750 мл, 400 г огурцов:

1 стакан воды

2 ст. л. уксуса

1 ч. л. соли

2 ст. л. сахара

1,5 ст. л. кетчупа чили

¼ ч. л. сухого имбиря

1 бутон гвоздики

1 горошина душистого перца

2-3 горошины черного перца

2 лавровых листа

Приготовление:

Тщательно вымойте 400 г огурцов. В разогретую до 180 градусов духовку поставьте банку на 20 минут для стерилизации. Готовим маринад. В большую кастрюлю влейте стакан воды, всыпьте 1 ч. л. соли и 2 ст. л. сахара. Добавьте 1,5 ст. л. кетчупа чили, всыпьте ¼ ч. л. сухого имбиря и влейте 2 ст. л. уксуса. Добавьте 1 бутон гвоздики, 1 горошину душистого перца, 2-3 горошины черного перца и 2 лавровых листа. Проварите на небольшом огне около 3-5 минут, соль и сахар должны раствориться. В стерилизованную банку плотно выложите огурцы и залейте горячим маринадом. Отдельно прокипятите крышку и хорошо закупорьте банку. Поставьте в кастрюлю с кипятком для стерилизации еще на 10-15 минут.

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