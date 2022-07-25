Как закатать компот из персиков на зиму: получится вкуснее магазинного

Простой, быстрый рецепт очень вкусного напитка на зиму

Сезон ягод и фруктов продолжается. Сейчас многие то и дело занимаются консервациями, делают варенья и компоты.

Легким рецептом компота из персиков поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy. Минимум времени на приготовление и минимум калорий.

Как приготовить компот из персиков на зиму

Ингредиенты:

900 г персиков

200 г сахара

2 ст. л. лимонного сока

2,5 л воды

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Приготовление:

Замачиваем персики в воде с ложкой соды примерно на полчаса, и потом промываем. Разрезаем их пополам, удаляем косточки и раскладываем в банки. Засыпаем сахаром и вливаем лимонный сок. Заливаем фрукты кипятком и закатываем.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт ягодно-фруктового компота на зиму. Понадобятся только ягоды, фрукты и сахарный песок.