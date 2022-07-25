Как закатать компот из персиков на зиму: получится вкуснее магазинного
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 614
Простой, быстрый рецепт очень вкусного напитка на зиму
Сезон ягод и фруктов продолжается. Сейчас многие то и дело занимаются консервациями, делают варенья и компоты.
Легким рецептом компота из персиков поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy. Минимум времени на приготовление и минимум калорий.
Как приготовить компот из персиков на зиму
Ингредиенты:
- 900 г персиков
- 200 г сахара
- 2 ст. л. лимонного сока
- 2,5 л воды
Приготовление:
- Замачиваем персики в воде с ложкой соды примерно на полчаса, и потом промываем.
- Разрезаем их пополам, удаляем косточки и раскладываем в банки.
- Засыпаем сахаром и вливаем лимонный сок.
- Заливаем фрукты кипятком и закатываем.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт ягодно-фруктового компота на зиму. Понадобятся только ягоды, фрукты и сахарный песок.