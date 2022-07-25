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Как закатать компот из персиков на зиму: получится вкуснее магазинного

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как приготовить компот из персиков на зиму
Как приготовить компот из персиков на зиму

Простой, быстрый рецепт очень вкусного напитка на зиму

Сезон ягод и фруктов продолжается. Сейчас многие то и дело занимаются консервациями, делают варенья и компоты.

Легким рецептом компота из персиков поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy. Минимум времени на приготовление и минимум калорий.

Как приготовить компот из персиков на зиму

Ингредиенты:

  • 900 г персиков
  • 200 г сахара
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • 2,5 л воды

Приготовление:

  1. Замачиваем персики в воде с ложкой соды примерно на полчаса, и потом промываем.
  2. Разрезаем их пополам, удаляем косточки и раскладываем в банки.
  3. Засыпаем сахаром и вливаем лимонный сок.
  4. Заливаем фрукты кипятком и закатываем.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт ягодно-фруктового компота на зиму. Понадобятся только ягоды, фрукты и сахарный песок.

Теги:
#Напитки #Рецепты #Персики #Компоты #Консервация