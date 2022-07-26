Как запечь картофель, чтобы он не получился сухим или сыроватым: простой рецепт (видео)

По этому рецепту печеный картофель выходит хрустящий снаружи и мягкий внутри

Часто бывает так, что печеный картофель получается сухой или наоборот сыроватый внутри, а также недостаточно удачный по специям. Чтобы избежать этого, достаточно приготовить блюдо по рецепту, который представлен ниже.

Как отмечает кулинарная блогерша Виктория (@vika_tasty), картофель по-деревенски получается очень вкусный, хрустящий снаружи и мягкий внутри, ароматный. Рецептом блогерша поделилась у себя в Инстаграме.

Как вкусно запечь картофель по-деревенски в духовке

Ингредиенты:

1,3 кг картофеля

5 ст. л. растительного масла

1 ч. л. сладкой паприки

1 ч. л. куркумы

1 ч. л. соли

0,3 ч. л. сухого чеснока

0,5 ч. л. сухой горчицы

1 ч. л. специй для картофеля

Важно:

Чтобы картофель получался не сухим, а хрустящим снаружи и мягким внутри, чтобы специи и соль могли хорошо и равномерно распределиться, а не стечь из сырых картофельных частиц, очень важно перед запеканием нарезанные кусочки картофеля обдать кипятком и проварить.

Варить долго нельзя – кусочки начнут ломаться, поэтому важно обварить их 3-4 минуты, а дальше запекать при высокой температуре в духовке.

Высокая температура также очень важна: она "упаковывает" поры картофеля, сразу создавая румяную корочку и дальше картофель не высыхает и становится полностью готовым внутри.

Приготовление:

Картошку чистим, режем пополам и еще раз пополам. Кусочки должны быть одинаковыми. Обдаем кипятком и провариваем 3-4 минуты. Сливаем всю воду, тем временем готовим маринад. Картофель должен остыть несколько минут. Соединяем растительным масло с солью и специями, заливаем картофель и перемешиваем, чтобы каждый кусочек был в маринаде. Выкладываем кусочки картофеля на противень, застеленный пергаментом или фольгой. Картофельные кусочки должны лежать в один ряд на расстоянии 2-3 мм друг от друга. Выпекаем 20-30 мин при 220 градусах.

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