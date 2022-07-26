Как запечь картофель, чтобы он не получился сухим или сыроватым: простой рецепт (видео)
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По этому рецепту печеный картофель выходит хрустящий снаружи и мягкий внутри
Часто бывает так, что печеный картофель получается сухой или наоборот сыроватый внутри, а также недостаточно удачный по специям. Чтобы избежать этого, достаточно приготовить блюдо по рецепту, который представлен ниже.
Как отмечает кулинарная блогерша Виктория (@vika_tasty), картофель по-деревенски получается очень вкусный, хрустящий снаружи и мягкий внутри, ароматный. Рецептом блогерша поделилась у себя в Инстаграме.
Как вкусно запечь картофель по-деревенски в духовке
Ингредиенты:
- 1,3 кг картофеля
- 5 ст. л. растительного масла
- 1 ч. л. сладкой паприки
- 1 ч. л. куркумы
- 1 ч. л. соли
- 0,3 ч. л. сухого чеснока
- 0,5 ч. л. сухой горчицы
- 1 ч. л. специй для картофеля
Важно:
- Чтобы картофель получался не сухим, а хрустящим снаружи и мягким внутри, чтобы специи и соль могли хорошо и равномерно распределиться, а не стечь из сырых картофельных частиц, очень важно перед запеканием нарезанные кусочки картофеля обдать кипятком и проварить.
- Варить долго нельзя – кусочки начнут ломаться, поэтому важно обварить их 3-4 минуты, а дальше запекать при высокой температуре в духовке.
- Высокая температура также очень важна: она "упаковывает" поры картофеля, сразу создавая румяную корочку и дальше картофель не высыхает и становится полностью готовым внутри.
Приготовление:
- Картошку чистим, режем пополам и еще раз пополам. Кусочки должны быть одинаковыми.
- Обдаем кипятком и провариваем 3-4 минуты.
- Сливаем всю воду, тем временем готовим маринад. Картофель должен остыть несколько минут.
- Соединяем растительным масло с солью и специями, заливаем картофель и перемешиваем, чтобы каждый кусочек был в маринаде.
- Выкладываем кусочки картофеля на противень, застеленный пергаментом или фольгой.
- Картофельные кусочки должны лежать в один ряд на расстоянии 2-3 мм друг от друга.
- Выпекаем 20-30 мин при 220 градусах.
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