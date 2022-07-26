Как приготовить пряный домашний кетчуп без крахмала и прочих добавок: рецепт соуса на зиму

Удивите зимой родных и гостей нежнейшим и вкусным томатным соусом

Этот вариант легкого рецепта натурального кетчупа точно для вас, если вы никогда не готовили томатный соус на зиму.

Вкус домашнего кетчупа оценят даже самые заядлые гурманы. Рецептом томатного соуса с пряностями без всякой "химии" на зиму поделились в кулинарном блоге receptbar.

Как приготовить кетчуп с пряностями в домашних условиях

Ингредиенты на 1 кг помидоров:

сахар — 1-2 ст.л.

соль — 1 ч.л.

гвоздика — до 5 шт.

перец душистый — до 8 горошин

чеснок — 1 зубчик

корица — по вкусу и по желанию

острый перец — по вкусу

ароматные травы — по вкусу

уксус (6%) — 2 ч.л.

Приготовление:

Помидоры нарежьте как на салат и поставьте вариться минут 5. Рекомендуется уварить помидоры на треть, а лучше просто шумовкой достать густую часть и отделить сок, который годится для питья или для супов. Добавьте сахар, соль, чеснок и все специи. Варите все вместе помешивая около 15 минут. Затем измельчите блендером или толкушкой. Протрите массу через сито. Для консервирования доведите протертую массу до закипания, влейте уксус и закатайте в стерилизованные банки.

Также из томатов на зиму можно приготовить еще один натуральный соус – аджику. Она получается в меру острой и очень ароматной. Рецептом домашней аджики ранее делился "Телеграф".