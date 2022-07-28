Как приготовить домашнюю самсу: рецепт сытных пирожков с фаршем и шампиньонами (видео)

Вкусные пирожочки из слоеного теста

Это быстро, вкусно, можно подать на завтрак со сладкой или соленой начинкой, когда нет желания или времени заморачиваться с замесом теста. А еще такую самсу из слоеного теста, которое, кстати, можно приготовить и своими руками, можно взять с собой на пикник или на прогулку как перекус.

Простим рецептом самсы поделилась кулинарный блогер Виктория (@vika_tasty) в Инстаграме. Начинка здесь – мясной фарш, сыр и грибы. Готовится очень быстро и легко, при этом получается аппетитно и сытно.

Как приготовить самсу дома

Ингредиенты:

500 г слоеного дрожжевого теста

250 г фарша

200 г шампиньонов

луковица

100 г сыра

соль, перец, сухой чеснок

30 г масла

яйцо для смазки

Приготовление:

На сковороде хорошо разогреваем растительное масло, выкладываем лук, даем подрумяниться и добавляем кусочек сливочного масла. Добавляем порезанные шампиньоны и обжариваем все на среднем огне 7 минут. Затем добавляем мясной фарш, соль и специи. Жарим около 10 минут. Берем квадратик теста и раскатываем его толщиной 0,5 см. Внутрь кладем начинку, кусочек сыра и сгибаем, чтобы получился треугольник. Края защипываем вилкой. Смазываем самсу взбитым яйцом и выпекаем при 210–220 градусов 15–20 минут. Готовую горячую самсу можно посыпать тертым сыром.

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