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Как приготовить домашнюю самсу: рецепт сытных пирожков с фаршем и шампиньонами (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Домашняя самса - простой рецепт с фаршем и грибами Новость обновлена 28 июля 2022, 14:30
Домашняя самса - простой рецепт с фаршем и грибами

Вкусные пирожочки из слоеного теста

Это быстро, вкусно, можно подать на завтрак со сладкой или соленой начинкой, когда нет желания или времени заморачиваться с замесом теста. А еще такую самсу из слоеного теста, которое, кстати, можно приготовить и своими руками, можно взять с собой на пикник или на прогулку как перекус.

Простим рецептом самсы поделилась кулинарный блогер Виктория (@vika_tasty) в Инстаграме. Начинка здесь – мясной фарш, сыр и грибы. Готовится очень быстро и легко, при этом получается аппетитно и сытно.

Как приготовить самсу дома

Ингредиенты:

  • 500 г слоеного дрожжевого теста
  • 250 г фарша
  • 200 г шампиньонов
  • луковица
  • 100 г сыра
  • соль, перец, сухой чеснок
  • 30 г масла
  • яйцо для смазки

Приготовление:

  1. На сковороде хорошо разогреваем растительное масло, выкладываем лук, даем подрумяниться и добавляем кусочек сливочного масла. Добавляем порезанные шампиньоны и обжариваем все на среднем огне 7 минут.
  2. Затем добавляем мясной фарш, соль и специи. Жарим около 10 минут.
  3. Берем квадратик теста и раскатываем его толщиной 0,5 см.
  4. Внутрь кладем начинку, кусочек сыра и сгибаем, чтобы получился треугольник. Края защипываем вилкой.
  5. Смазываем самсу взбитым яйцом и выпекаем при 210–220 градусов 15–20 минут.
  6. Готовую горячую самсу можно посыпать тертым сыром.

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#Рецепты #Пирожки