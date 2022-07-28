Как приготовить домашнюю самсу: рецепт сытных пирожков с фаршем и шампиньонами (видео)
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Вкусные пирожочки из слоеного теста
Это быстро, вкусно, можно подать на завтрак со сладкой или соленой начинкой, когда нет желания или времени заморачиваться с замесом теста. А еще такую самсу из слоеного теста, которое, кстати, можно приготовить и своими руками, можно взять с собой на пикник или на прогулку как перекус.
Простим рецептом самсы поделилась кулинарный блогер Виктория (@vika_tasty) в Инстаграме. Начинка здесь – мясной фарш, сыр и грибы. Готовится очень быстро и легко, при этом получается аппетитно и сытно.
Как приготовить самсу дома
Ингредиенты:
- 500 г слоеного дрожжевого теста
- 250 г фарша
- 200 г шампиньонов
- луковица
- 100 г сыра
- соль, перец, сухой чеснок
- 30 г масла
- яйцо для смазки
Приготовление:
- На сковороде хорошо разогреваем растительное масло, выкладываем лук, даем подрумяниться и добавляем кусочек сливочного масла. Добавляем порезанные шампиньоны и обжариваем все на среднем огне 7 минут.
- Затем добавляем мясной фарш, соль и специи. Жарим около 10 минут.
- Берем квадратик теста и раскатываем его толщиной 0,5 см.
- Внутрь кладем начинку, кусочек сыра и сгибаем, чтобы получился треугольник. Края защипываем вилкой.
- Смазываем самсу взбитым яйцом и выпекаем при 210–220 градусов 15–20 минут.
- Готовую горячую самсу можно посыпать тертым сыром.
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