Не отличить от настоящей: очень необычный рецепт сгущенки из груш на зиму

Холодными зимними вечерами с чайком уйдет на ура

Груши очень полезны, хоть и "любят" быстро портиться. Чтобы этого избежать, фрукты можно подсушить и зимой использовать на компот или просто есть в качестве сухофрукта. А еще груши можно переработать на такое лакомство, как сгущенку.

По данному рецепту, которым поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме, получается просто неимоверно вкусная грушевая сгущенка. Обязательно попробуйте ее. Уверены, рецепт вам очень понравится.

Как приготовить сгущенку из груш

Ингредиенты:

груша 3 кг

сода 1 стакан

сахар 3 кг

молоко 3 л

Приготовление:

Почищенные груши пересыпать содой и через 2 часа промыть под проточной водой. Уложить в алюминиевую кастрюлю, засыпать сахаром и залить молоком. Варить 3 часа, после чего залить в стерильные банки и закатать.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт ягодно-фруктового компота на зиму. Понадобятся только ягоды, фрукты и сахарный песок.