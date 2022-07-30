Не отличить от настоящей: очень необычный рецепт сгущенки из груш на зиму
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Холодными зимними вечерами с чайком уйдет на ура
Груши очень полезны, хоть и "любят" быстро портиться. Чтобы этого избежать, фрукты можно подсушить и зимой использовать на компот или просто есть в качестве сухофрукта. А еще груши можно переработать на такое лакомство, как сгущенку.
По данному рецепту, которым поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме, получается просто неимоверно вкусная грушевая сгущенка. Обязательно попробуйте ее. Уверены, рецепт вам очень понравится.
Как приготовить сгущенку из груш
Ингредиенты:
- груша 3 кг
- сода 1 стакан
- сахар 3 кг
- молоко 3 л
Приготовление:
- Почищенные груши пересыпать содой и через 2 часа промыть под проточной водой.
- Уложить в алюминиевую кастрюлю, засыпать сахаром и залить молоком.
- Варить 3 часа, после чего залить в стерильные банки и закатать.
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