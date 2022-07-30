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Не отличить от настоящей: очень необычный рецепт сгущенки из груш на зиму

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Сгущенка грушевая
Сгущенка грушевая

Холодными зимними вечерами с чайком уйдет на ура

Груши очень полезны, хоть и "любят" быстро портиться. Чтобы этого избежать, фрукты можно подсушить и зимой использовать на компот или просто есть в качестве сухофрукта. А еще груши можно переработать на такое лакомство, как сгущенку.

По данному рецепту, которым поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме, получается просто неимоверно вкусная грушевая сгущенка. Обязательно попробуйте ее. Уверены, рецепт вам очень понравится.

Как приготовить сгущенку из груш

Ингредиенты:

  • груша 3 кг
  • сода 1 стакан
  • сахар 3 кг
  • молоко 3 л

Приготовление:

  1. Почищенные груши пересыпать содой и через 2 часа промыть под проточной водой.
  2. Уложить в алюминиевую кастрюлю, засыпать сахаром и залить молоком.
  3. Варить 3 часа, после чего залить в стерильные банки и закатать.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт ягодно-фруктового компота на зиму. Понадобятся только ягоды, фрукты и сахарный песок.

Теги:
#Рецепты #Груши #Консервация #Сгущенка