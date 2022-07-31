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Помидоры по-корейски: как вкусно законсервировать томаты на зиму

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Помидоры по-корейски - как приготовить, чтобы было вкусно Новость обновлена 31 июля 2022, 16:56
Помидоры по-корейски - как приготовить, чтобы было вкусно

Помидорчики получаются необыкновенно вкусными, пряными, чуть островатыми

Сезон свежих, ароматных, сочных помидоров продолжается. Этот овощ действительно универсален, так как из него можно приготовить множество вкусных блюд: супов, салатов, закусок, маринадов. Если любите салатики из томатов, то обязательно возьмите на заметку этот рецепт.

Помидоры по-корейски можно подавать к любому гарниру или мясу. Готовится салат очень просто, а нравится всем без исключения.

Как приготовить помидоры по-корейски на зиму

Ингредиенты:

  • 2 кг помидоров
  • 4 морковки средних
  • 5 штук перца болгарских
  • 100 гр масла растительного
  • 100 гр уксуса 9%
  • 100 гр чеснока
  • горький перец 1 шт.
  • 2 ст. ложки соли
  • 100 гр сахара
  • зелень петрушки и укропа мелко порезать

Приготовление:

  1. Все помыть, помидоры, если маленькие, — разрезать на 2 части, если крупные — на дольки. Желательно, чтобы были не переспевшие. Остальное все на мясорубке.
  2. Помидоры положить слоями в баночку и засыпать перекрученными овощами — так всю баночку, чередуя слои.
  3. Затем в кастрюльку и стерилизовать 20-25 минут с момента закипания. Закатать и укутать.

Ранее "Телеграф" делился рецептом малосольных помидоров. Овощи получаются в меру солеными и пряными, а все благодаря одному секретному компоненту.

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#Помидоры #Рецепты #Консервация