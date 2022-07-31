Помидоры по-корейски: как вкусно законсервировать томаты на зиму
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 49
Помидорчики получаются необыкновенно вкусными, пряными, чуть островатыми
Сезон свежих, ароматных, сочных помидоров продолжается. Этот овощ действительно универсален, так как из него можно приготовить множество вкусных блюд: супов, салатов, закусок, маринадов. Если любите салатики из томатов, то обязательно возьмите на заметку этот рецепт.
Помидоры по-корейски можно подавать к любому гарниру или мясу. Готовится салат очень просто, а нравится всем без исключения.
Как приготовить помидоры по-корейски на зиму
Ингредиенты:
- 2 кг помидоров
- 4 морковки средних
- 5 штук перца болгарских
- 100 гр масла растительного
- 100 гр уксуса 9%
- 100 гр чеснока
- горький перец 1 шт.
- 2 ст. ложки соли
- 100 гр сахара
- зелень петрушки и укропа мелко порезать
Приготовление:
- Все помыть, помидоры, если маленькие, — разрезать на 2 части, если крупные — на дольки. Желательно, чтобы были не переспевшие. Остальное все на мясорубке.
- Помидоры положить слоями в баночку и засыпать перекрученными овощами — так всю баночку, чередуя слои.
- Затем в кастрюльку и стерилизовать 20-25 минут с момента закипания. Закатать и укутать.
Ранее "Телеграф" делился рецептом малосольных помидоров. Овощи получаются в меру солеными и пряными, а все благодаря одному секретному компоненту.