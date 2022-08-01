Интересный рецепт маринованных помидоров на зиму, но только без кожицы: заготовка понравится всем
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Консервированные томаты без кожуры кушать гораздо практичнее и вкуснее
Если вы уже испробовали универсальный способ консервации овощей, то можете ознакомиться с еще одним интересным рецептом консервированных помидоров. В этот раз без кожуры.
Рецептов таких помидорчиков существует множество, ведь данные овощи именно в таком состоянии кушать гораздо практичнее и вкуснее. Этот рецепт может быть полезен каждой хозяйке.
Как законсервировать помидоры без кожицы
Ингредиенты:
- вода 1 л
- соль 50-60 г
- сахар 1 ст.л.
- помидоры
Приготовление:
- Для приготовления использовать красные плоды овальной или сливовидной формы, а также мелкие круглые томаты диаметром до 3-4 см. Томаты отсортировать по величине, степени зрелости и окраске, очистить от плодоножек, промыть в проточной воде, уложить в дуршлаг.
- Делаем рассол. Смешать воду, соль и сахар, довести до кипения и прокипятить 2-3 минуты.
- На 1-2 минуты погрузить помидоры в кипяток и сразу обдать холодной водой. После этого кожица легко отделяется от мякоти.
- Очищенные томаты уложить в подготовленные банки и залить горячим рассолом. Наполненные банки стерилизовать: полулитровые — 5-8 минут с момента закипания, литровые — 10-12 минут.
Ранее "Телеграф" делился рецептом малосольных помидоров. Овощи получаются в меру солеными и пряными, а все благодаря одному секретному компоненту.