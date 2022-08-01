Интересный рецепт маринованных помидоров на зиму, но только без кожицы: заготовка понравится всем

Консервированные томаты без кожуры кушать гораздо практичнее и вкуснее

Если вы уже испробовали универсальный способ консервации овощей, то можете ознакомиться с еще одним интересным рецептом консервированных помидоров. В этот раз без кожуры.

Рецептов таких помидорчиков существует множество, ведь данные овощи именно в таком состоянии кушать гораздо практичнее и вкуснее. Этот рецепт может быть полезен каждой хозяйке.

Как законсервировать помидоры без кожицы

Ингредиенты:

вода 1 л

соль 50-60 г

сахар 1 ст.л.

помидоры

Приготовление:

Для приготовления использовать красные плоды овальной или сливовидной формы, а также мелкие круглые томаты диаметром до 3-4 см. Томаты отсортировать по величине, степени зрелости и окраске, очистить от плодоножек, промыть в проточной воде, уложить в дуршлаг. Делаем рассол. Смешать воду, соль и сахар, довести до кипения и прокипятить 2-3 минуты. На 1-2 минуты погрузить помидоры в кипяток и сразу обдать холодной водой. После этого кожица легко отделяется от мякоти. Очищенные томаты уложить в подготовленные банки и залить горячим рассолом. Наполненные банки стерилизовать: полулитровые — 5-8 минут с момента закипания, литровые — 10-12 минут.

Ранее "Телеграф" делился рецептом малосольных помидоров. Овощи получаются в меру солеными и пряными, а все благодаря одному секретному компоненту.