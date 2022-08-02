Укр

С хрустящей сырной корочкой: рецепт молодого картофеля в духовке

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
200
Молодой картофель под сыром в духовке
Молодой картофель под сыром в духовке

Прекрасный вариант для повседневного и даже для праздничного ужина

Что вы делаете с молодым картофелем? Варите его и подаете с укропом и сливочным маслом или жарите в карамели с соевым соусом? Не спорим, это вкусно, но в мире также существует множество других интересных рецептов с этим продуктом.

Если вам надоела банальная жареная или вареная картошка, это рецепт для вас. Овощи готовятся под сыром в духовке, чтобы в итоге получилась хрустящая сырная корочка, пишет vazhnoznat.

Как приготовить молодой картофель под сыром в духовке

Ингредиенты:

  • 1 кг молодого картофеля
  • 70 г сливочного масла
  • 3 зубчика чеснока
  • итальянские травы
  • соль, черный молотый перец по вкусу
  • 175 г сыра моцарелла
  • свежий укроп

Приготовление:

  1. Очищаем картофель от кожуры и перекладываем в кастрюлю. Добавляем соль и заливаем горячей водой. Картофель ставим на плиту и варим до готовности. Когда он станет мягким, сливаем с него воду. Потом выкладываем картофель на противень и немного придавливаем вилкой.
  2. К растопленному сливочному маслу выдавливаем чеснок и перемешиваем. Этой смесью поливаем картофель. Потом посыпаем черным молотым перцем и приправой "Итальянские травы". Моцареллу тонко нарезаем и выкладываем на картофель.
  3. Противень с картофелем и сыром отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Сыр должен расплавиться и подрумяниться. В конце присыпаем блюдо мелко нарезанным свежим укропом.

Ранее "Телеграф" писал, как запечь молодой картофель, чтобы получилась хрустящая корочка.

Теги:
#Рецепты #Картофель #Молодой картофель