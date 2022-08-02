С хрустящей сырной корочкой: рецепт молодого картофеля в духовке

Прекрасный вариант для повседневного и даже для праздничного ужина

Что вы делаете с молодым картофелем? Варите его и подаете с укропом и сливочным маслом или жарите в карамели с соевым соусом? Не спорим, это вкусно, но в мире также существует множество других интересных рецептов с этим продуктом.

Если вам надоела банальная жареная или вареная картошка, это рецепт для вас. Овощи готовятся под сыром в духовке, чтобы в итоге получилась хрустящая сырная корочка, пишет vazhnoznat.

Как приготовить молодой картофель под сыром в духовке

Ингредиенты:

1 кг молодого картофеля

70 г сливочного масла

3 зубчика чеснока

итальянские травы

соль, черный молотый перец по вкусу

175 г сыра моцарелла

свежий укроп

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Приготовление:

Очищаем картофель от кожуры и перекладываем в кастрюлю. Добавляем соль и заливаем горячей водой. Картофель ставим на плиту и варим до готовности. Когда он станет мягким, сливаем с него воду. Потом выкладываем картофель на противень и немного придавливаем вилкой. К растопленному сливочному маслу выдавливаем чеснок и перемешиваем. Этой смесью поливаем картофель. Потом посыпаем черным молотым перцем и приправой "Итальянские травы". Моцареллу тонко нарезаем и выкладываем на картофель. Противень с картофелем и сыром отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Сыр должен расплавиться и подрумяниться. В конце присыпаем блюдо мелко нарезанным свежим укропом.

Ранее "Телеграф" писал, как запечь молодой картофель, чтобы получилась хрустящая корочка.