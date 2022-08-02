С хрустящей сырной корочкой: рецепт молодого картофеля в духовке
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Прекрасный вариант для повседневного и даже для праздничного ужина
Что вы делаете с молодым картофелем? Варите его и подаете с укропом и сливочным маслом или жарите в карамели с соевым соусом? Не спорим, это вкусно, но в мире также существует множество других интересных рецептов с этим продуктом.
Если вам надоела банальная жареная или вареная картошка, это рецепт для вас. Овощи готовятся под сыром в духовке, чтобы в итоге получилась хрустящая сырная корочка, пишет vazhnoznat.
Как приготовить молодой картофель под сыром в духовке
Ингредиенты:
- 1 кг молодого картофеля
- 70 г сливочного масла
- 3 зубчика чеснока
- итальянские травы
- соль, черный молотый перец по вкусу
- 175 г сыра моцарелла
- свежий укроп
Приготовление:
- Очищаем картофель от кожуры и перекладываем в кастрюлю. Добавляем соль и заливаем горячей водой. Картофель ставим на плиту и варим до готовности. Когда он станет мягким, сливаем с него воду. Потом выкладываем картофель на противень и немного придавливаем вилкой.
- К растопленному сливочному маслу выдавливаем чеснок и перемешиваем. Этой смесью поливаем картофель. Потом посыпаем черным молотым перцем и приправой "Итальянские травы". Моцареллу тонко нарезаем и выкладываем на картофель.
- Противень с картофелем и сыром отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Сыр должен расплавиться и подрумяниться. В конце присыпаем блюдо мелко нарезанным свежим укропом.
Ранее "Телеграф" писал, как запечь молодой картофель, чтобы получилась хрустящая корочка.