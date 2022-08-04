Как закрыть смородину на зиму, чтобы получилось вкусно: рецепт необычного желе (видео)

Такой способ заготовки смородины понравится любому кулинару

Сезон консервации продолжается и самое время подумать, что приготовить из сладких "закруток". Если вы устали от традиционного варенья или компота, попробуйте сделать на зиму ягодное желе. Отличным ингредиентом для такой консервации станет красная смородина.

Рецептом желе из красной смородины делится кулинарный блогер _tanyushina в Instagram. Приготовить вкусную заготовку смогут даже начинающие повара. Вкус смородинового желе вас приятно удивит. Оно идеально дополнит блины, вафли или же впишется в компанию с сырным ассорти к вину.

Ингредиенты:

1 кг красной смородины

800 г сахара

Способ приготовления:

Смородину хорошо вымыть, переложить в кастрюлю (вместе с веточками, ничего обрывать не надо) и поставить на огонь. По мере нагревания смородина даст сок и станет мягкой. Массу нужно только нагреть, то есть не кипятить и не варить! Как только ягоды стали мягкие и появился сок – готово. Перекладываем смородину в сито и перетираем. Это делается очень легко и просто, даже простой ложкой в обычном сите. Перетертое пюре перелить обратно в кастрюлю, добавить сахар, поставить на огонь и довести до кипения. Варить не нужно! Только закипело – готово. Сразу разлить в стерильные банки и герметично закрыть.

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