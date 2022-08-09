Придется ко столу и летом, и зимой: рецепт сочных овощных котлет с фаршем "4 сезона"
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 4
Получится гора котлет за копейки
Котлеты бывают и овощные, и мясные, котлеты со сливочным маслом и без, из куриного филе, телятины или свинины — рецептов просто не счесть.
В этом материале поделимся рецептом овощных котлет с фаршем под названием "4 сезона" — это целый букет разных вкусов и ингредиентов. Соедините вместе сочные овощи и качественное мясо со специями и вы получите удивительное блюдо, которое можно скушать в любое время года.
Как приготовить овощные котлеты с фаршем "4 сезона"
Ингредиенты:
- 600 г фарша
- 150 г лука
- 350 г кабачков
- 90 г картофеля
- 1 морковь
- 4 ломтика батона
- 70 г молока
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст. л. манной крупы
- черный молотый перец по вкусу
- 1 ч. л. соли
Дополнительно:
- 3 ч. л. сливочного масла
- 2 шт. картофеля
Приготовление:
- Ломтики батона заливаем молоком и оставляем, чтобы хлеб пропитался и размяк. Лук и картофель очищаем, нарезаем крупными ломтиками и пропускаем через мясорубку. Измельчаем также чеснок, морковь и кабачок.
- Измельченные в мясорубке овощи смешиваем с мясным фаршем. Пропускаем через мясорубку замоченный в молоке батон и отправляем к остальным ингредиентам. Добавляем также манную крупу. Перчим и перемешиваем фарш. Солить пока не нужно.
- Ставим фарш в холодильник на 15 минут, чтобы манка набухла. После этого солим массу. Формируем котлеты.
- Сковороду смазываем растительным маслом и обжариваем котлеты несколько минут с каждой стороны. До готовности их доводить не нужно.
- Поджаренные котлеты перекладываем в форму для выпекания. Чистим картофель и нарезаем его ломтиками. Выкладываем на дно формы. Потом ложем котлеты и немного мягкого сливочного масла. Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут.
Ранее "Телеграф" писал, какой ингредиент добавить в фарш, чтобы сделать очень сочные котлеты.