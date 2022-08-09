Придется ко столу и летом, и зимой: рецепт сочных овощных котлет с фаршем "4 сезона"

Получится гора котлет за копейки

Котлеты бывают и овощные, и мясные, котлеты со сливочным маслом и без, из куриного филе, телятины или свинины — рецептов просто не счесть.

В этом материале поделимся рецептом овощных котлет с фаршем под названием "4 сезона" — это целый букет разных вкусов и ингредиентов. Соедините вместе сочные овощи и качественное мясо со специями и вы получите удивительное блюдо, которое можно скушать в любое время года.

Как приготовить овощные котлеты с фаршем "4 сезона"

Ингредиенты:

600 г фарша

150 г лука

350 г кабачков

90 г картофеля

1 морковь

4 ломтика батона

70 г молока

1 зубчик чеснока

1 ст. л. манной крупы

черный молотый перец по вкусу

1 ч. л. соли

Дополнительно:

3 ч. л. сливочного масла

2 шт. картофеля

Приготовление:

Ломтики батона заливаем молоком и оставляем, чтобы хлеб пропитался и размяк. Лук и картофель очищаем, нарезаем крупными ломтиками и пропускаем через мясорубку. Измельчаем также чеснок, морковь и кабачок. Измельченные в мясорубке овощи смешиваем с мясным фаршем. Пропускаем через мясорубку замоченный в молоке батон и отправляем к остальным ингредиентам. Добавляем также манную крупу. Перчим и перемешиваем фарш. Солить пока не нужно. Ставим фарш в холодильник на 15 минут, чтобы манка набухла. После этого солим массу. Формируем котлеты. Сковороду смазываем растительным маслом и обжариваем котлеты несколько минут с каждой стороны. До готовности их доводить не нужно. Поджаренные котлеты перекладываем в форму для выпекания. Чистим картофель и нарезаем его ломтиками. Выкладываем на дно формы. Потом ложем котлеты и немного мягкого сливочного масла. Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут.

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