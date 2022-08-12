Рецепт вкусного тертого пирога с маком: готовимся к Маковею (фото, видео)

Настало идеальное время для приготовления блюд с маком и медом

Приближается праздник Медового Спаса, или еще как его называют в народе — Маковый Спас или Маковей. Событие ежегодно отмечается 14 августа.

Предлагаем своим читателям приготовить соответствующее к празднику блюдо, которое точно понравится родным и друзьям. О том, как приготовить тертый пирог с маком, рассказала кулинарный блогер под ником yout_kitchen в Инстаграме.

Рецепт на Маковея-2022: как приготовить тертый пирог с маком

Ингредиенты:

80 г сливочного масла

200 г муки

120 г сахара

100 г мака

2 яйца

1 ч.л. разрыхлителя

соль

30 г панировочных сухарей

Приготовление:

Совсем чуть-чуть подтапливаем масло, добавляем к нему сахар 80 г и соль, перемешиваем. Вбиваем 2 желтка, перемешиваем и добавляем муку и разрыхлитель, вымешиваем тесто. Формируем из теста шар и ставим в холодильник на 25 мин. В это время делаем начинку: в миску высыпаем мак, сахар 40 г, панировочные сухари и 2 белка, перемешиваем. Достаем тесто из холодильника, делим на 2 части. Форму застилаем пергаментом и одну часть теста выкладываем по всей форме с маленькими бортиками. Сверху выкладываем начинку из мака и конечным слоем натираем вторую половину теста. Ставим выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 мин.

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