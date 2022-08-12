Рецепт вкусного тертого пирога с маком: готовимся к Маковею (фото, видео)
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Настало идеальное время для приготовления блюд с маком и медом
Приближается праздник Медового Спаса, или еще как его называют в народе — Маковый Спас или Маковей. Событие ежегодно отмечается 14 августа.
Предлагаем своим читателям приготовить соответствующее к празднику блюдо, которое точно понравится родным и друзьям. О том, как приготовить тертый пирог с маком, рассказала кулинарный блогер под ником yout_kitchen в Инстаграме.
Рецепт на Маковея-2022: как приготовить тертый пирог с маком
Ингредиенты:
- 80 г сливочного масла
- 200 г муки
- 120 г сахара
- 100 г мака
- 2 яйца
- 1 ч.л. разрыхлителя
- соль
- 30 г панировочных сухарей
Приготовление:
- Совсем чуть-чуть подтапливаем масло, добавляем к нему сахар 80 г и соль, перемешиваем.
- Вбиваем 2 желтка, перемешиваем и добавляем муку и разрыхлитель, вымешиваем тесто. Формируем из теста шар и ставим в холодильник на 25 мин.
- В это время делаем начинку: в миску высыпаем мак, сахар 40 г, панировочные сухари и 2 белка, перемешиваем.
- Достаем тесто из холодильника, делим на 2 части.
- Форму застилаем пергаментом и одну часть теста выкладываем по всей форме с маленькими бортиками. Сверху выкладываем начинку из мака и конечным слоем натираем вторую половину теста.
- Ставим выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 мин.
Ранее "Телеграф" делился рецептом тертого пирога с вишнями. Также рецептом тертого яблочного пирога поделилась украинский кондитер Лиза Глинская.