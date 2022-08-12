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Рецепт вкусного тертого пирога с маком: готовимся к Маковею (фото, видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Тертый пирог с маком — рецепт на Маковея 14 августа Новость обновлена 12 августа 2022, 12:13
Тертый пирог с маком — рецепт на Маковея 14 августа

Настало идеальное время для приготовления блюд с маком и медом

Приближается праздник Медового Спаса, или еще как его называют в народе — Маковый Спас или Маковей. Событие ежегодно отмечается 14 августа.

Предлагаем своим читателям приготовить соответствующее к празднику блюдо, которое точно понравится родным и друзьям. О том, как приготовить тертый пирог с маком, рассказала кулинарный блогер под ником yout_kitchen в Инстаграме.

Рецепт на Маковея-2022: как приготовить тертый пирог с маком

Ингредиенты:

  • 80 г сливочного масла
  • 200 г муки
  • 120 г сахара
  • 100 г мака
  • 2 яйца
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • соль
  • 30 г панировочных сухарей

Приготовление:

  1. Совсем чуть-чуть подтапливаем масло, добавляем к нему сахар 80 г и соль, перемешиваем.
  2. Вбиваем 2 желтка, перемешиваем и добавляем муку и разрыхлитель, вымешиваем тесто. Формируем из теста шар и ставим в холодильник на 25 мин.
  3. В это время делаем начинку: в миску высыпаем мак, сахар 40 г, панировочные сухари и 2 белка, перемешиваем.
  4. Достаем тесто из холодильника, делим на 2 части.
  5. Форму застилаем пергаментом и одну часть теста выкладываем по всей форме с маленькими бортиками. Сверху выкладываем начинку из мака и конечным слоем натираем вторую половину теста.
  6. Ставим выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 мин.

Ранее "Телеграф" делился рецептом тертого пирога с вишнями. Также рецептом тертого яблочного пирога поделилась украинский кондитер Лиза Глинская.

Теги:
#Мак #Рецепты #Медовый Спас #Маковей #Пироги