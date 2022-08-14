Что делать, чтобы не трескались помидоры при консервации: хозяйкам на заметку

Помидоры при консервировании больше не будут трескаться, если все делать правильно

Трудно понять, в каких ситуациях случается так, что при консервировании томатов кожица на них трескается: почему одни помидоры целые, а другие могут потрескаться в нескольких местах, даже если все овощи из "одного ящика".

Это очень частое явление, однако ему можно противопоставить один полезный лайфхак. Полезными советами поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в сторис Инстаграма.

Что делать, чтобы не трескались помидоры при консервации

В каждом отобранном для закатки на зиму помидоре нужно сделать прокол в том месте, где крепится плодоножка. Излишне говорить, что для консервирования необходимо отбырать только спелые томаты и желательно сортов, которые созревают поздно.

Лучше закрывать помидоры после троекратной заливки рассолом. Каждую треть нужно заливать более горячим, чем предыдущим — так помидоры прогреются равномерно, что дополнительно уменьшит риск того, что кожица на заготовках на зиму лопнет.

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