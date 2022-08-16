Райская вкуснота: простейший рецепт десерта с яблок на Яблочный спас (видео)

Десерт из печенья, яблок и сливочного сыра в стакане — это очень вкусно и легко в приготовлении.

В этом месяце, 19 августа, верующие будут отмечать Яблочный спас и нести в храмы фрукты, ягоды и орехи. Из них можно сделать вкусные десерты, например шарлотку или пирог. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с рецептом простейшего яблочного рецепта в стакане, которое готовиться буквально 5 минут.

Рецепт мы подсмотрели в кулинарном блоге "et!". Сочные кусочки яблока с пряной ноткой корицы, восхитительный крем и хрустящие печенье создают лучший яблочный десерт в стакане, говорится в описании к видео с приготовлением дессерта.

Яблочный десерт в стакане: рецепт

Ингредиенты:

Яблоки 3 шт

Сливочное масло 20 г

Сахар 2 ст ложки

Корица 1/2 ч л

Маскарпоне 200 мл

Творожный крем 200 г

Мед 1 ст л

Печенье

Способ приготовление:

Яблоки очистите от кожуры, сердцевины и нарежьте кубиками. Положите в кастрюлю сливочное масло, сахар и корицу и немного тушите. Когда сахар растворится, добавьте кусочки яблока. Тушить около 5 минут, снова и снова помешивая. Кусочки яблок должны быть мягкими, но держать форму. Отложите яблоки в миску и полностью остудите. Смешайте маскарпоне, творожный крем и мед. Выложите стаканы слоями — сначала положите в стаканы 1 ложку кусочков яблока. Разломайте печенье руками и покрошите на кусочки яблок. Затем распределите по нему 2 ложки крема и разровняйте. Повторите это еще раз. В завершение положите кусочки яблока и покрошите их немного печенье.

Ранее "Телеграф" делился рецептом шарлотки с яблоками, которую можно приготовить в канун Яблочного спас. Десерт приятно удивит вкусом и легкостью в приготовлении.