Постный рыбный суп по-испански: оригинальный рецепт с креветками

Предлагаем реализовать на кухне интересную идею для любителей морепродуктов

Насыщенный, аппетитный и нарядный рыбный суп из испанской кухни, рецепт которого предлагает вам "Телеграф", подойдет и в обычный день, и для постного обеда. Любители первых блюд, а также гурманы, которые обожают морепродукты, по достоинству оценят этот кулинарный шедевр.

Как приготовить восхитительный и ароматный рыбный суп по-испански, рассказала блогер Антонина (i_tosja) в Instagram. Она не указала точных пропорций, но, думаем, для кулинаров не составит труда подобрать ингредиенты в нужном количестве под свой вкус, настроение и предпочтения. На приготовление супа уйдет примерно 30-40 минут.

Ингредиенты:

рыбное филе,

кальмары,

креветки,

лук,

картофель,

красный болгарский перец,

томатная паста,

оливковое масло,

лимон,

гвоздика,

перец,

соль.

Приготовление:

Мелко нарежьте лук и слегка обжарьте его на оливковом масле. Добавьте на сковороду порезанный болгарский перец и немного обжарьте. Затем добавьте порезанную крупными кусочками рыбу и готовьте несколько минут на большом огне. Картофель порежьте маленькими кубиками и забросьте в кипящую воду. Измельчите кальмара и отправьте его к картошке. Добавьте в суп обжаренную рыбу с овощами, гвоздику, приправьте томатной пастой, посолите, поперчите и варите примерно полчаса. За пару минут до финала добавьте в суп креветки и лимонный сок. Перед подачей посыпьте рыбный суп измельченной петрушкой и украсьте долькой лимона.

Приятного аппетита!

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