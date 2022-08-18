Укр

Постный рыбный суп по-испански: оригинальный рецепт с креветками

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
42
Постный рыбный суп по-испански - как приготовить Новость обновлена 18 августа 2022, 10:43
Постный рыбный суп по-испански - как приготовить

Предлагаем реализовать на кухне интересную идею для любителей морепродуктов

Насыщенный, аппетитный и нарядный рыбный суп из испанской кухни, рецепт которого предлагает вам "Телеграф", подойдет и в обычный день, и для постного обеда. Любители первых блюд, а также гурманы, которые обожают морепродукты, по достоинству оценят этот кулинарный шедевр.

Как приготовить восхитительный и ароматный рыбный суп по-испански, рассказала блогер Антонина (i_tosja) в Instagram. Она не указала точных пропорций, но, думаем, для кулинаров не составит труда подобрать ингредиенты в нужном количестве под свой вкус, настроение и предпочтения. На приготовление супа уйдет примерно 30-40 минут.

Ингредиенты:

  • рыбное филе,
  • кальмары,
  • креветки,
  • лук,
  • картофель,
  • красный болгарский перец,
  • томатная паста,
  • оливковое масло,
  • лимон,
  • гвоздика,
  • перец,
  • соль.

Приготовление:

  1. Мелко нарежьте лук и слегка обжарьте его на оливковом масле.
  2. Добавьте на сковороду порезанный болгарский перец и немного обжарьте.
  3. Затем добавьте порезанную крупными кусочками рыбу и готовьте несколько минут на большом огне.
  4. Картофель порежьте маленькими кубиками и забросьте в кипящую воду.
  5. Измельчите кальмара и отправьте его к картошке.
  6. Добавьте в суп обжаренную рыбу с овощами, гвоздику, приправьте томатной пастой, посолите, поперчите и варите примерно полчаса.
  7. За пару минут до финала добавьте в суп креветки и лимонный сок.
  8. Перед подачей посыпьте рыбный суп измельченной петрушкой и украсьте долькой лимона.

Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" делился рецептом запеченных фаршированных лодочек из баклажанов, которые сами плывут в рот.

Теги:
#Рыба #Рецепты #Супы