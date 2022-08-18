Постный рыбный суп по-испански: оригинальный рецепт с креветками
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Предлагаем реализовать на кухне интересную идею для любителей морепродуктов
Насыщенный, аппетитный и нарядный рыбный суп из испанской кухни, рецепт которого предлагает вам "Телеграф", подойдет и в обычный день, и для постного обеда. Любители первых блюд, а также гурманы, которые обожают морепродукты, по достоинству оценят этот кулинарный шедевр.
Как приготовить восхитительный и ароматный рыбный суп по-испански, рассказала блогер Антонина (i_tosja) в Instagram. Она не указала точных пропорций, но, думаем, для кулинаров не составит труда подобрать ингредиенты в нужном количестве под свой вкус, настроение и предпочтения. На приготовление супа уйдет примерно 30-40 минут.
Ингредиенты:
- рыбное филе,
- кальмары,
- креветки,
- лук,
- картофель,
- красный болгарский перец,
- томатная паста,
- оливковое масло,
- лимон,
- гвоздика,
- перец,
- соль.
Приготовление:
- Мелко нарежьте лук и слегка обжарьте его на оливковом масле.
- Добавьте на сковороду порезанный болгарский перец и немного обжарьте.
- Затем добавьте порезанную крупными кусочками рыбу и готовьте несколько минут на большом огне.
- Картофель порежьте маленькими кубиками и забросьте в кипящую воду.
- Измельчите кальмара и отправьте его к картошке.
- Добавьте в суп обжаренную рыбу с овощами, гвоздику, приправьте томатной пастой, посолите, поперчите и варите примерно полчаса.
- За пару минут до финала добавьте в суп креветки и лимонный сок.
- Перед подачей посыпьте рыбный суп измельченной петрушкой и украсьте долькой лимона.
Приятного аппетита!
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