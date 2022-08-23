Как замариновать чеснок на зиму: рецепт закуски по-итальянски с ароматными специями

Закуска получается очень пикантной и душистой

Если вы беспокоитесь, что собранный с грядки чеснок не долежит и до середины осени, не говоря уже о глубокой зиме (ранее мы писали, как продлить хранение чеснока на 2 года), можно сохранить его полезные свойства, замариновав с пряными травами.

Рецептом маринованного чеснока в банке поделились на сайте vazhnoznat. Отмечается, что этот способ маринования придумал известный итальянский шеф-повар Марко Черветти.

Как замариновать чеснок с пряными специями

Ингредиенты:

250 г воды

5 головок чеснока

250 г яблочного уксуса

30 г оливкового масла

15 г морской соли

25 г перца чили

3–4 веточки тимьян

2 г мяты

1 г орегано

Приготовление:

В сотейник налейте немного воды и поставьте на плиту. Огонь установите максимальный. К воде вылейте яблочный уксус в пропорции 1:1. В будущий маринад добавьте также морскую соль. Перемешайте и оставьте закипать. Очистите и помойте чеснок. Когда маринад закипит, добавьте чеснок в сотейник. Варите на минимальном огне несколько минут. Но не переварите окончательно. Подготовьте другие ингредиенты. Перец чили мелко нарежьте. Также мелко нарубите тимьян и мяту. Все сложите в одну миску. Отправьте туда вареный чеснок. Посыпьте орегано и добавьте немного оливкового масла. Перемешайте все ингредиенты. Оставьте на 30 минут, чтобы чеснок остыл. В чистую банку добавьте 2 веточки тимьяна и 3 листика мяты. Переложите туда маринованный чеснок и добавьте оливковое масло. Оставьте банку с чесноком на несколько дней, чтобы он еще лучше промариновался.

Ранее "Телеграф" писал, как по-быстрому замариновать баклажаны. Блюдо получится невероятно вкусным, а насладится вкусом вы сможете очень быстро.