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Аппетитный борщ гарантирован: проверенный временем рецепт борщовой заправки с фасолью

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Рецепт консервированной фасоли с овощами для борща
Рецепт консервированной фасоли с овощами для борща

Вы не пожалеете, если приготовите такую заправку на зиму.

Чтобы облегчить себе "жизнь" и долго не возиться с приготовлением борща, многие домохозяйки наперед заготавливают борщовые заправки. Их можно готовить как с фасолью, так и без нее. Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом овощей с фасолью.

Борщовая заправка с фасолью: рецепт

Ингредиенты:

  • 2 кг помидоров
  • 3 ст. фасоли
  • 1 кг моркови
  • 300 г сахара
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1 кг красного перца
  • 2,5 ст. л. соли
  • 70 мл уксуса 9 %

Способ приготовления:

  1. Фасоль промойте и отварите в подсоленной воде практически до готовности.
  2. Овощи также помойте. Перец очистите от зернышек и плодоножки, а затем нарежьте соломкой. Перец лучше брать красный. Морковь натрите на средней терке. Помидоры пропустите через мясорубку.
  3. Все овощи переложите в большую кастрюлю и поставьте на огонь. Добавьте соль, сахар, растительное масло.
  4. После закипания уменьшите огонь и варите еще около получаса.
  5. За 10 минут до готовности влейте уксус.
  6. Готовую овощную смесь разлейте по предварительно стерилизованным банкам, закройте крышками и на ночь оставьте под одеялом.

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