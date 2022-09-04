Аппетитный борщ гарантирован: проверенный временем рецепт борщовой заправки с фасолью
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Вы не пожалеете, если приготовите такую заправку на зиму.
Чтобы облегчить себе "жизнь" и долго не возиться с приготовлением борща, многие домохозяйки наперед заготавливают борщовые заправки. Их можно готовить как с фасолью, так и без нее. Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом овощей с фасолью.
Борщовая заправка с фасолью: рецепт
Ингредиенты:
- 2 кг помидоров
- 3 ст. фасоли
- 1 кг моркови
- 300 г сахара
- 1 ст. л. растительного масла
- 1 кг красного перца
- 2,5 ст. л. соли
- 70 мл уксуса 9 %
Способ приготовления:
- Фасоль промойте и отварите в подсоленной воде практически до готовности.
- Овощи также помойте. Перец очистите от зернышек и плодоножки, а затем нарежьте соломкой. Перец лучше брать красный. Морковь натрите на средней терке. Помидоры пропустите через мясорубку.
- Все овощи переложите в большую кастрюлю и поставьте на огонь. Добавьте соль, сахар, растительное масло.
- После закипания уменьшите огонь и варите еще около получаса.
- За 10 минут до готовности влейте уксус.
- Готовую овощную смесь разлейте по предварительно стерилизованным банкам, закройте крышками и на ночь оставьте под одеялом.
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