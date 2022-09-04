Аппетитный борщ гарантирован: проверенный временем рецепт борщовой заправки с фасолью

Вы не пожалеете, если приготовите такую заправку на зиму.

Чтобы облегчить себе "жизнь" и долго не возиться с приготовлением борща, многие домохозяйки наперед заготавливают борщовые заправки. Их можно готовить как с фасолью, так и без нее. Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом овощей с фасолью.

Борщовая заправка с фасолью: рецепт

Ингредиенты:

2 кг помидоров

3 ст. фасоли

1 кг моркови

300 г сахара

1 ст. л. растительного масла

1 кг красного перца

2,5 ст. л. соли

70 мл уксуса 9 %

Способ приготовления:

Фасоль промойте и отварите в подсоленной воде практически до готовности. Овощи также помойте. Перец очистите от зернышек и плодоножки, а затем нарежьте соломкой. Перец лучше брать красный. Морковь натрите на средней терке. Помидоры пропустите через мясорубку. Все овощи переложите в большую кастрюлю и поставьте на огонь. Добавьте соль, сахар, растительное масло. После закипания уменьшите огонь и варите еще около получаса. За 10 минут до готовности влейте уксус. Готовую овощную смесь разлейте по предварительно стерилизованным банкам, закройте крышками и на ночь оставьте под одеялом.

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