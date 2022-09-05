Рецепт помидоров на зиму, которые на вкус, как свежие: надо всего лишь 2 ингредиента (видео)
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Такие помидоры закрываются без уксуса
Сохранить на период холодов вкус томатов, как у свежих, можно не только заморозив овощи, а и с помощью определенного способа консервации. Для этого не потребуется использовать уксус или же иной маринад, ведь помидоры готовятся в собственном соку.
Рецептом вкусных томатов на зиму, которые закрываются без уксуса, поделилась украинская фудблогерка Лилия Цвит в Youtube. Для приготовления закрутки понадобятся всего лишь два ингредиента — помидоры и соль. По словам кулинара, в таком виде овощи хорошо хранятся. К слову, сок получается тоже вкусный, его можно добавлять в супы, соусы или просто пить.
Ингредиенты на 2 банки объемом по 1 л:
- помидоры (лучше всего подойдет сорт "Сливка") – 3 кг (из них – 1,5 для сока)
- соль – 1,5 ст. ложки с верхом
Способ приготовления:
- Помидоры помыть. Сделать небольшие надрезы на каждом помидоре (как на видео), чтобы потом можно было легко снять кожицу. Поместить помидоры в кипящую воду на 1-2 минуты, это поможет быстро избавиться от кожицы. Отделить кожицу.
- Очищенные помидоры сложить в чистые банки.
- Помидоры для сока нарезать четвертинками и перемолоть с помощью комбайнера или мясорубки кожицу очищать не нужно.
- Перемолотую массу перелить в кастрюлю, добавить соль. Довести до кипения. Снять с плиты.
- Горячей помидорной массой залить банки с плодами.
- Неплотно прикрыть крышками и отправить стерилизоваться.
- Герметично закрыть.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как закрыть на зиму аджику без уксуса. А также мы делились рецептом лечо с мясом и крупой на зиму, таким себе готовым обедом из банки.