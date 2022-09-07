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Маринованный печеный перец с орешками: вкус просто восхитительный

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
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Аппетитная закуска из маринованного болгарского перца
Аппетитная закуска из маринованного болгарского перца

Как вкусно приготовить сладкий болгарский перец: запеките в духовке и сделайте салат.

Любите овощи в маринаде и в меру острые пикантные закуски? Тогда вам наверняка понравится болгарский перец, запеченный в духовке и пропитанный ароматной заправкой.

Рецепт приготовления салатного перца достаточно простой. А в результате вы получаете яркую, сочную, насыщенную по вкусу и цвету закуску-салат. Для этого блюда перец лучше выбирать красный, сладкий и мясистый – такой получается особенно вкусным.

Как приготовить салат из болгарского перца

Ингредиенты:

  • болгарский перец – 3 шт.,
  • чеснок – 1 зубчик.
  • петрушка – 1 ч. ложка,
  • белый изюм – 1 ст. ложка,
  • кедровые орехи – 1 ст. ложка,
  • оливковое масло – 2 ст. ложки,
  • сок лимона или лайма – по вкусу,
  • черный молотый перец – по вкусу,
  • соль – по вкусу.

Приготовление:

  1. Перец помойте и целиком запеките в духовке при 200°С до мягкости в течение 30-40 минут, в зависимости от размера и мясистости перца.
  2. После этого накройте его пищевой пленкой на несколько минут.
  3. С готового запеченного перца легко сходит шкурка. Очистите овощ и порежьте его полосками.
  4. Кедровые орешки обжарьте на сухой сковороде в течении трех минут до появления аромата и подробите. Если нет кедровых, их можно заменить грецкими орехами.
  5. Чеснок пропустите через чесночницу.
  6. Измельчите зелень.
  7. Изюм помойте, обсушите и измельчите.
  8. Смешайте все ингредиенты, дайте настояться 20 минут и можно подавать.

Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" делился еще одним вариантом салата с орешками – в нем используются обжаренные кабачки. А еще читайте полезный рецепт диетического фруктового салата с йогуртом.

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