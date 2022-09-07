Нежнейшая печень в горчично-сметанном соусе: получается очень мягкой и вкусной
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Этот простой соус способен исправить даже самую жесткую и твердую печень.
Из субпродуктов блюда получаются ничуть не хуже, чем приготовленные из чистого мяса. Несмотря на то, что печень обычно бывает сухой и твердой, есть несколько секретов, которые сделают этот продукт нежнейшим и очень вкусным.
"Телеграф" делится с вами рецептом, по которому печень всегда получается сочная, мягкая, с приятной горчинкой. Секрет кроется в подготовке продукта, а также в оригинальном соусе.
Для этого рецепта выбирайте свежую печень, а не замороженную. Подойдет любая – говяжья, свиная или куриная.
Как приготовить нежную печень под белым соусом
Ингредиенты:
- 700 г печени,
- 3 луковицы,
- 2 зубка чеснока,
- 4 ст. ложки сметаны,
- 1 ч. ложка горчицы,
- 1 ч. ложка сахара,
- специи: черный молотый перец, базилик, орегано, розмарин по вкусу,
- соль по вкусу.
Приготовление:
- Печень порежьте небольшими кусочками, а говяжью не забудьте очистить от пленок.
- Залейте печень крутым кипятком и оставьте на несколько минут – так она избавится от специфического запаха и горечи.
- Лук нарежьте полукольцами.
- Измельчите чеснок.
- Обжарьте лук в разогретом масле до золотистого цвета. Добавьте сахар, соль, чеснок и перемешайте.
- Через минуту выложите к луку кусочки печени. Перемешайте и обжарьте на большом огне пару минут, а затем убавьте огонь и тушите под закрытой крышкой 5 минут.
- Приготовьте соус для печени. Для этого в миске смешайте сметану с горчицей и при необходимости разбавьте водой до нужной густоты.
- Соус влейте на сковороду с печенью. Накройте крышкой и тушите 10 минут на медленном огне.
- Готовую печень под сметанно-горчичным соусом подавайте с любым гарниром.
Приятного аппетита!
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