Огуречные роллы без риса: адаптированный рецепт японской кухни
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Попробуйте приготовить дома роллы из простых ингредиентов по оригинальному рецепту.
Любители суши и роллов могут побаловать себя вкусным сочетанием рыбы, авокадо и сливочного сыра, которые в виде начинки наполняют огуречные роллы. Однако, в отличие от традиционных суши, здесь нет риса.
"Телеграф" нашел для вас простой рецепт японской кухни, усовершенствованный под украинских гурманов. По нему роллы готовятся очень просто, быстро и вкусно. Попробуйте!
Как приготовить огуречные роллы
Ингредиенты:
- красная слабосоленая рыба,
- огурец салатный,
- авокадо,
- сливочный сыр,
- васаби,
- соевый соус для подачи.
Приготовление:
- Нарежьте огурец слайсами. Это можно сделать с помощью специальной терки или ножа для чистки овощей.
- Авокадо порежьте полосками.
- Красную рыбу порежьте длинными кусочками.
- Бамбуковый коврик застелите пищевой пленкой, а на нее выложите слайсы огурца внахлест друг на друга, чтобы они были единым пластом.
- Край огурца, на котором будет начинка, промажьте васаби и выложите авокадо, рыбу и сыр.
- С помощью бамбукового коврика аккуратно сверните тугой ролл.
- Нарежьте ролл на 6-8 порционных кусочков.
- Подавайте огуречные роллы с соевым соусом.
Приятного аппетита!
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