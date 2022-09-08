Огуречные роллы без риса: адаптированный рецепт японской кухни

Попробуйте приготовить дома роллы из простых ингредиентов по оригинальному рецепту.

Любители суши и роллов могут побаловать себя вкусным сочетанием рыбы, авокадо и сливочного сыра, которые в виде начинки наполняют огуречные роллы. Однако, в отличие от традиционных суши, здесь нет риса.

"Телеграф" нашел для вас простой рецепт японской кухни, усовершенствованный под украинских гурманов. По нему роллы готовятся очень просто, быстро и вкусно. Попробуйте!

Как приготовить огуречные роллы

Ингредиенты:

красная слабосоленая рыба,

огурец салатный,

авокадо,

сливочный сыр,

васаби,

соевый соус для подачи.

Приготовление:

Нарежьте огурец слайсами. Это можно сделать с помощью специальной терки или ножа для чистки овощей. Авокадо порежьте полосками. Красную рыбу порежьте длинными кусочками. Бамбуковый коврик застелите пищевой пленкой, а на нее выложите слайсы огурца внахлест друг на друга, чтобы они были единым пластом. Край огурца, на котором будет начинка, промажьте васаби и выложите авокадо, рыбу и сыр. С помощью бамбукового коврика аккуратно сверните тугой ролл. Нарежьте ролл на 6-8 порционных кусочков. Подавайте огуречные роллы с соевым соусом.

Приятного аппетита!

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