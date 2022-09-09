Такие вкусные огурцы вы еще не закрывали: проверенный рецепт закрутки с 1 необычным ингредиентом (видео)

Огурцы в соусе получаются невероятно ароматными

Существует множество рецептов маринованных огурцов на зиму, в том числе в виде салата с перцами. Добавить овощам пряности, приятной остроты и ароматности поможет один нетрадиционный ингредиент. Речь идет о соусе "Чили".

Рецептом маринованных огурцов с кетчупом "Чили" на зиму делится кулинарный Ютуб-блог "Українська кухня кращі традиції". Овощи, заготовленные этим способом, получаются хрустящими и имеют пикантный вкус. Отлично подходят ко многим гарнирам.

Ингредиенты (хватит на 6 банок объемом 1 л):

2,5 л воды

75 г соли

180 г сахара

200 мл уксуса

3 кг огурцов

6 шт. лаврового листа

Зонтики укропа

6 шт. душистого перца

12 шт. черного перца горошком

6 шт. зубчики чеснока

12 ст. л. кетчупа "Чили"

Способ приготовления:

Подготавливаем огурцы. Их нужно хорошо промыть, обрезать ножом кончики плода. В стерилизованные банки (1 л) в каждую кладем на дно лавровый лист, душистый перец, два горошка черного перца, зубчик чеснока, зонтик укропа. Закладываем огурцы, хорошо утрамбовываем. Готовим маринад. В кастрюлю наливаем воду, ставим на огонь и доводим до кипения, добавляем соль, сахар, кетчуп "Чили", хорошо перемешиваем, ждем, чтобы закипело, выливаем уксус и снимаем с огня. Разливаем маринад сверху на огурцы. Берем большую кастрюлю, кладем на дно полотенце, ставим банки, наливаем холодную воду. Накрываем банки крышками. Ставим кастрюлю на огонь, доводим до кипения и стерилизуем 20 минут. Далее закатываем огурцы. Переворачиваем каждую банку вверх дном, укутываем одеялом, оставляем остыть. Хранить огурцы следует в прохладном месте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вкусно заготовить на зиму можно даже закрутку с огурцами-переростками. Рецепт освоит каждый.