Такие вкусные огурцы вы еще не закрывали: проверенный рецепт закрутки с 1 необычным ингредиентом (видео)
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Огурцы в соусе получаются невероятно ароматными
Существует множество рецептов маринованных огурцов на зиму, в том числе в виде салата с перцами. Добавить овощам пряности, приятной остроты и ароматности поможет один нетрадиционный ингредиент. Речь идет о соусе "Чили".
Рецептом маринованных огурцов с кетчупом "Чили" на зиму делится кулинарный Ютуб-блог "Українська кухня кращі традиції". Овощи, заготовленные этим способом, получаются хрустящими и имеют пикантный вкус. Отлично подходят ко многим гарнирам.
Ингредиенты (хватит на 6 банок объемом 1 л):
- 2,5 л воды
- 75 г соли
- 180 г сахара
- 200 мл уксуса
- 3 кг огурцов
- 6 шт. лаврового листа
- Зонтики укропа
- 6 шт. душистого перца
- 12 шт. черного перца горошком
- 6 шт. зубчики чеснока
- 12 ст. л. кетчупа "Чили"
Способ приготовления:
- Подготавливаем огурцы. Их нужно хорошо промыть, обрезать ножом кончики плода.
- В стерилизованные банки (1 л) в каждую кладем на дно лавровый лист, душистый перец, два горошка черного перца, зубчик чеснока, зонтик укропа.
- Закладываем огурцы, хорошо утрамбовываем.
- Готовим маринад. В кастрюлю наливаем воду, ставим на огонь и доводим до кипения, добавляем соль, сахар, кетчуп "Чили", хорошо перемешиваем, ждем, чтобы закипело, выливаем уксус и снимаем с огня. Разливаем маринад сверху на огурцы.
- Берем большую кастрюлю, кладем на дно полотенце, ставим банки, наливаем холодную воду. Накрываем банки крышками. Ставим кастрюлю на огонь, доводим до кипения и стерилизуем 20 минут.
- Далее закатываем огурцы. Переворачиваем каждую банку вверх дном, укутываем одеялом, оставляем остыть. Хранить огурцы следует в прохладном месте.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что вкусно заготовить на зиму можно даже закрутку с огурцами-переростками. Рецепт освоит каждый.