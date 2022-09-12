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Сочнее не бывает: простой рецепт изумительных рубленых котлет с овощами

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Рубленые куриные котлеты Новость обновлена 12 сентября 2022, 14:40
Рубленые куриные котлеты

Такие котлеты сделают любой обед или ужин очень вкусным и сытным

Чтобы котлеты получались нежными, многие кулинары не советуют добавлять в них хлеб. А сочности добавят овощные ингредиенты. Если вы хотите потратить минимум усилий и приготовить мясо, то вам подойдет вариант рубленых котлет.

Рецептом вкуснейших рубленых котлет из курицы с овощами поделилась фудблогерка Валя Саенко в Instagram. По ее словам, котлеты получаются очень сочные и достаточно диетические. Рецепт же этого блюда поражает простотой.

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 2 шт.
  • Помидор – 1 шт.
  • Сыр твердый – 100 г
  • Сметана – 1 ст. л.
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 3 ст. л.
  • Зелень
  • Соль, перец
  • Растительное масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Куриное филе нарезаем маленьким кубиком. Удобнее это делать, когда мясо подморожено. Таким же кубиком нарезаем перец и бланшированные томаты без кожуры и семян.
  2. Очень мелко режем лук, добавляем сметану и мелко порезанный чеснок и зелень. Сыр натираем и тоже туда.
  3. Добавляем яйца, муку, соль и перец.
  4. Жарим котлеты с двух сторон на среднем огне.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вкусно потушить рыбу с овощами. Даже не придется заморачиваться над гарниром.