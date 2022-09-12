Сочнее не бывает: простой рецепт изумительных рубленых котлет с овощами

Такие котлеты сделают любой обед или ужин очень вкусным и сытным

Чтобы котлеты получались нежными, многие кулинары не советуют добавлять в них хлеб. А сочности добавят овощные ингредиенты. Если вы хотите потратить минимум усилий и приготовить мясо, то вам подойдет вариант рубленых котлет.

Рецептом вкуснейших рубленых котлет из курицы с овощами поделилась фудблогерка Валя Саенко в Instagram. По ее словам, котлеты получаются очень сочные и достаточно диетические. Рецепт же этого блюда поражает простотой.

Ингредиенты:

Филе куриное – 2 шт.

Помидор – 1 шт.

Сыр твердый – 100 г

Сметана – 1 ст. л.

Перец болгарский – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Яйца – 2 шт.

Мука – 3 ст. л.

Зелень

Соль, перец

Растительное масло для жарки

Способ приготовления:

Куриное филе нарезаем маленьким кубиком. Удобнее это делать, когда мясо подморожено. Таким же кубиком нарезаем перец и бланшированные томаты без кожуры и семян. Очень мелко режем лук, добавляем сметану и мелко порезанный чеснок и зелень. Сыр натираем и тоже туда. Добавляем яйца, муку, соль и перец. Жарим котлеты с двух сторон на среднем огне.

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