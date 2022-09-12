Сочнее не бывает: простой рецепт изумительных рубленых котлет с овощами
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Такие котлеты сделают любой обед или ужин очень вкусным и сытным
Чтобы котлеты получались нежными, многие кулинары не советуют добавлять в них хлеб. А сочности добавят овощные ингредиенты. Если вы хотите потратить минимум усилий и приготовить мясо, то вам подойдет вариант рубленых котлет.
Рецептом вкуснейших рубленых котлет из курицы с овощами поделилась фудблогерка Валя Саенко в Instagram. По ее словам, котлеты получаются очень сочные и достаточно диетические. Рецепт же этого блюда поражает простотой.
Ингредиенты:
- Филе куриное – 2 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Сыр твердый – 100 г
- Сметана – 1 ст. л.
- Перец болгарский – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 3 ст. л.
- Зелень
- Соль, перец
- Растительное масло для жарки
Способ приготовления:
- Куриное филе нарезаем маленьким кубиком. Удобнее это делать, когда мясо подморожено. Таким же кубиком нарезаем перец и бланшированные томаты без кожуры и семян.
- Очень мелко режем лук, добавляем сметану и мелко порезанный чеснок и зелень. Сыр натираем и тоже туда.
- Добавляем яйца, муку, соль и перец.
- Жарим котлеты с двух сторон на среднем огне.
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