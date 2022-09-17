Бюджетная, но очень вкусная: рецепт картофельной пиццы с начинкой на любой вкус
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Готовьте сразу побольше, ведь такая пицца разойдется очень быстро.
Пицца — это одно из самых популярных блюд в мире, что подтверждает наличие самых разнообразных ее рецептов. К примеру сделать пиццу можно на сковороде буквально за 15 минут, и даже в кружке в микроволновке. Также это блюдо можно приготовить и из картофеля.
Рецепт картофельной пиццы с сыром, в которую можно добавить начинку на любой вкус, мы нашли на портале prostoway. Отмечается, что такая пицца готовится очень просто и достаточно быстро однако несмотря на свою бюджетность понравится всем без исключения.
Картофельно-сырная пицца: рецепт
Ингредиенты:
- Картофель – 4 штуки
- Мука – 1 столовая ложка
- Твердый сыр – 1 столовая ложка
- Соль – 1/4 чайной ложки
- Сыр Моцарелла – 100 г
Способ приготовления:
- Картофель почистите, нарежьте, залейте водой и сварить до готовности, после чего хорошо разомните до состояния пюре. После добавьте а него муку, натертый на терке твердый сыр, черный молотый перец и, по желанию, любимые специи.
- Все хорошо размешайте и замесите картофельное тесто, из которого скачайте один большой шар. Затем разделите его на две половинки, которые раскатайте в лепешки круглой формы.
- На один корж положите натертый на большой терке сыр моцарелла, а второй положите сверху. Края лепешек склейте друг с другом. По желанию к сыру можете добавить любую начинку.
- Разогрейте сковороду на среднем огне, смажьте ее растительным или сливочным маслом. Картофельную пиццу выложите на сковороду и обжарьте до золотистого цвета.
- Затем пиццу переверните на другую сторону и обжарьте до золотистого цвета.
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