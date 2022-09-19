Помидоры черри в томатном соке: заготовка на зиму
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Приготовьте маленькие нарядные вкусные помидорчики на праздничный зимний стол.
У многих хозяек в списке рецептов зимних заготовок обязательное и почетное место занимают томаты. Ведь без них не обходится ни одно застолье. Их закатывают целиком, маринуют, делают салаты, перекручивают на сок.
"Телеграф" предлагает вам сделать два в одном и закатать томаты в собственном соку. Причем, не обычные помидоры, а черри. Такая заготовка из маленьких помидорчиков придется по вкусу и взрослым, и детям. А для этого в них не добавляются ни острые приправы, ни уксус.
Как заготовить черри в томатном соке на зиму
Ингредиенты из расчета на литровую банку:
- 0,5 кг помидоров черри,
- 0,7 кг обычных помидоров для сока,
- соль по вкусу.
Приготовление:
- Помидоры помойте и удалите хвостики. Черри желательно брать твердые и упругие, а томаты на сок – наоборот, спелые и мягкие.
- Крупные помидоры порежьте на несколько частей и пропустите через мясорубку или соковыжималку, чтобы получить сок.
- Томатный сок вскипятите и снимите пену.
- Добавьте в сок соль по вкусу и варите на среднем огне 15 минут.
- В подготовленные стерилизованные банки выложите помидоры черри.
- Залейте до самого верха кипящим томатным соком и поставьте стерилизовать на 8-10 минут.
- Затем закатайте помидоры, переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.
Приятного аппетита!
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