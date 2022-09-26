Заготовьте этот ингредиент для зимних блюд: ваши супы и борщи будут пахнуть летом
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Как просто засолить укроп на зиму, чтобы сохранить его вкус, цвет и запах.
С приходом холодов с огородов исчезает любимая зелень. Но это не повод отказаться от ароматных блюд, особенно если вы любите запах и вкус укропа.
"Телеграф" предлагает вам запастись этой душистой зеленью и засолить несколько баночек укропа. У вас получится очень выгодная заготовка, которая не потеряет свой аромат, вкус и цвет, ведь зимой цена этой травки повышается в разы, да и запах у зимнего укропа совершенно не дотягивает до натурального.
Для заготовок лучше всего использовать обычную столовую каменную соль среднего помола, но не берите йодированную. Также имейте в виду, что это соленая заготовка, а потому во время готовки блюд не переборщите с солью.
Как засолить укроп на зиму
Ингредиенты:
- 1 кг укропа,
- 250 г каменной соли.
Приготовление:
- Выберите только зеленые листики укропа и отделите их от стебля.
- Зелень помойте и обсушите в дуршлаге, а затем на полотенце, чтобы вода полностью стекла.
- Мелко порежьте укроп.
- Перемешайте укроп с солью, чтобы она равномерно распределилась по всей зеленой массе.
- Плотно утрамбовывая, уложите укроп в простерилизованные стеклянные банки емкостью 250-500 мл.
- Сверху желательно добавить еще одну столовую ложку соли.
- Закройте обычной крышкой и поставьте банки на хранение в холодильник.
Приятного аппетита!
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