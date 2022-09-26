Укр

Заготовьте этот ингредиент для зимних блюд: ваши супы и борщи будут пахнуть летом

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публикации
Читати українською
Автор
2944
Как засолить укроп на зиму Новость обновлена 26 сентября 2022, 15:27
Как засолить укроп на зиму

Как просто засолить укроп на зиму, чтобы сохранить его вкус, цвет и запах.

С приходом холодов с огородов исчезает любимая зелень. Но это не повод отказаться от ароматных блюд, особенно если вы любите запах и вкус укропа.

"Телеграф" предлагает вам запастись этой душистой зеленью и засолить несколько баночек укропа. У вас получится очень выгодная заготовка, которая не потеряет свой аромат, вкус и цвет, ведь зимой цена этой травки повышается в разы, да и запах у зимнего укропа совершенно не дотягивает до натурального.

Для заготовок лучше всего использовать обычную столовую каменную соль среднего помола, но не берите йодированную. Также имейте в виду, что это соленая заготовка, а потому во время готовки блюд не переборщите с солью.

Как засолить укроп на зиму

Ингредиенты:

  • 1 кг укропа,
  • 250 г каменной соли.

Приготовление:

  1. Выберите только зеленые листики укропа и отделите их от стебля.
  2. Зелень помойте и обсушите в дуршлаге, а затем на полотенце, чтобы вода полностью стекла.
  3. Мелко порежьте укроп.
  4. Перемешайте укроп с солью, чтобы она равномерно распределилась по всей зеленой массе.
  5. Плотно утрамбовывая, уложите укроп в простерилизованные стеклянные банки емкостью 250-500 мл.
  6. Сверху желательно добавить еще одну столовую ложку соли.
  7. Закройте обычной крышкой и поставьте банки на хранение в холодильник.

Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" делился с вами интересным рецептом зимней заготовки с изюминкой и рассказывал, как сделать консервированные помидоры с виноградом. Также узнайте, как правильно хранить сушеные грибы

Теги:
#Рецепт #Укроп #Заготовки на зиму