Заготовьте этот ингредиент для зимних блюд: ваши супы и борщи будут пахнуть летом

Как просто засолить укроп на зиму, чтобы сохранить его вкус, цвет и запах.

С приходом холодов с огородов исчезает любимая зелень. Но это не повод отказаться от ароматных блюд, особенно если вы любите запах и вкус укропа.

"Телеграф" предлагает вам запастись этой душистой зеленью и засолить несколько баночек укропа. У вас получится очень выгодная заготовка, которая не потеряет свой аромат, вкус и цвет, ведь зимой цена этой травки повышается в разы, да и запах у зимнего укропа совершенно не дотягивает до натурального.

Для заготовок лучше всего использовать обычную столовую каменную соль среднего помола, но не берите йодированную. Также имейте в виду, что это соленая заготовка, а потому во время готовки блюд не переборщите с солью.

Как засолить укроп на зиму

Ингредиенты:

1 кг укропа,

250 г каменной соли.

Приготовление:

Выберите только зеленые листики укропа и отделите их от стебля. Зелень помойте и обсушите в дуршлаге, а затем на полотенце, чтобы вода полностью стекла. Мелко порежьте укроп. Перемешайте укроп с солью, чтобы она равномерно распределилась по всей зеленой массе. Плотно утрамбовывая, уложите укроп в простерилизованные стеклянные банки емкостью 250-500 мл. Сверху желательно добавить еще одну столовую ложку соли. Закройте обычной крышкой и поставьте банки на хранение в холодильник.

Приятного аппетита!

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