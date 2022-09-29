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Что добавить к маринованным огурцам, чтобы они получились вкуснее: рецепт необычной закрутки на зиму (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Маринованные огурцы – топовая закуска зимой
Маринованные огурцы – топовая закуска зимой

С грибами и сладкими перцами огурцы приобретают потрясающий вкус

Одна из самых традиционных заготовок на зиму – маринованные огурцы. Их можно закрыть отдельно или же в составе овощного ассорти. Вкуснейшая закрутка с огурцами получается, если добавить к ним грибы и болгарский перец.

Рецептом маринованных огурцов с грибами и перцами делится кулинарный Ютуб-блог "Моє подвір'я". Оказалось, эти ингредиенты идеально сочетаются между собой. Закрутка получается вкусной, сочной, ароматной и станет украшением любого стола.

Ингредиенты:

  • 2 кг огурцов
  • 750 г маленьких шампиньонов
  • 6 шт. болгарского перца (крупного)
  • Вода
  • Соль
  • 450 г лука
  • Сахар
  • Уксус 9%
  • Зелень
  • Специи

Способ приготовления:

  1. Обрезаем с обеих сторон огурцы, моем грибы, перец нарезаем кольцами или полосками. Заливаем эти ингредиенты раствором: в 10 стаканах холодной воды растворить 1 стакан соли (объем стакана – 250 г). Замочить на два часа, периодически помешивать.
  2. Лук нарезаем кольцами и заливаем кипятком, отливаем и заливаем холодной водой, сливаем на дуршлаг.
  3. Готовим заливку. Тщательно смешиваем 4 стакана воды и 4 стакана сахара, доводим до кипения. Доливаем 2 стакана уксуса.
  4. В каждую банку (объем – 0,5 л) кладем веточку укропа и петрушки, кусочек лаврового листика, 1 горошину душистого перца, 3 горошины черного перца.
  5. Сливаем овощи с грибами на дуршлаг, смешиваем с луком и плотно закладываем в банки. Заливаем холодным маринадом.
  6. Стерилизуем 6-7 минут, закатываем и накрываем одеялом.

Ранее "Телеграф" делился рецептом яркого маринованного перца на зиму.

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#Рецепт #Огурцы #Консервация