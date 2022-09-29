Что добавить к маринованным огурцам, чтобы они получились вкуснее: рецепт необычной закрутки на зиму (видео)
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С грибами и сладкими перцами огурцы приобретают потрясающий вкус
Одна из самых традиционных заготовок на зиму – маринованные огурцы. Их можно закрыть отдельно или же в составе овощного ассорти. Вкуснейшая закрутка с огурцами получается, если добавить к ним грибы и болгарский перец.
Рецептом маринованных огурцов с грибами и перцами делится кулинарный Ютуб-блог "Моє подвір'я". Оказалось, эти ингредиенты идеально сочетаются между собой. Закрутка получается вкусной, сочной, ароматной и станет украшением любого стола.
Ингредиенты:
- 2 кг огурцов
- 750 г маленьких шампиньонов
- 6 шт. болгарского перца (крупного)
- Вода
- Соль
- 450 г лука
- Сахар
- Уксус 9%
- Зелень
- Специи
Способ приготовления:
- Обрезаем с обеих сторон огурцы, моем грибы, перец нарезаем кольцами или полосками. Заливаем эти ингредиенты раствором: в 10 стаканах холодной воды растворить 1 стакан соли (объем стакана – 250 г). Замочить на два часа, периодически помешивать.
- Лук нарезаем кольцами и заливаем кипятком, отливаем и заливаем холодной водой, сливаем на дуршлаг.
- Готовим заливку. Тщательно смешиваем 4 стакана воды и 4 стакана сахара, доводим до кипения. Доливаем 2 стакана уксуса.
- В каждую банку (объем – 0,5 л) кладем веточку укропа и петрушки, кусочек лаврового листика, 1 горошину душистого перца, 3 горошины черного перца.
- Сливаем овощи с грибами на дуршлаг, смешиваем с луком и плотно закладываем в банки. Заливаем холодным маринадом.
- Стерилизуем 6-7 минут, закатываем и накрываем одеялом.
Ранее "Телеграф" делился рецептом яркого маринованного перца на зиму.