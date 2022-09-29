Что добавить к маринованным огурцам, чтобы они получились вкуснее: рецепт необычной закрутки на зиму (видео)

С грибами и сладкими перцами огурцы приобретают потрясающий вкус

Одна из самых традиционных заготовок на зиму – маринованные огурцы. Их можно закрыть отдельно или же в составе овощного ассорти. Вкуснейшая закрутка с огурцами получается, если добавить к ним грибы и болгарский перец.

Рецептом маринованных огурцов с грибами и перцами делится кулинарный Ютуб-блог "Моє подвір'я". Оказалось, эти ингредиенты идеально сочетаются между собой. Закрутка получается вкусной, сочной, ароматной и станет украшением любого стола.

Ингредиенты:

2 кг огурцов

750 г маленьких шампиньонов

6 шт. болгарского перца (крупного)

Вода

Соль

450 г лука

Сахар

Уксус 9%

Зелень

Специи

Способ приготовления:

Обрезаем с обеих сторон огурцы, моем грибы, перец нарезаем кольцами или полосками. Заливаем эти ингредиенты раствором: в 10 стаканах холодной воды растворить 1 стакан соли (объем стакана – 250 г). Замочить на два часа, периодически помешивать. Лук нарезаем кольцами и заливаем кипятком, отливаем и заливаем холодной водой, сливаем на дуршлаг. Готовим заливку. Тщательно смешиваем 4 стакана воды и 4 стакана сахара, доводим до кипения. Доливаем 2 стакана уксуса. В каждую банку (объем – 0,5 л) кладем веточку укропа и петрушки, кусочек лаврового листика, 1 горошину душистого перца, 3 горошины черного перца. Сливаем овощи с грибами на дуршлаг, смешиваем с луком и плотно закладываем в банки. Заливаем холодным маринадом. Стерилизуем 6-7 минут, закатываем и накрываем одеялом.

Ранее "Телеграф" делился рецептом яркого маринованного перца на зиму.