Как суперпросто заготовить малину на зиму: отменный рецепт без варки и стерилизации

Малину можно закрыть с минимум усилий и ингредиентов

До наступления морозов успейте заморозить фрукты и ягоды, в том числе малину. Из нее на зиму можно приготовить массу вкусных сладких закруток, начиная от малинового джема и варенья и заканчивая желе. Более того, можно обойтись даже без варки, малина все равно отлично сохранится в банках и своим ароматом будет возвращать вас к теплому лету.

Рецептом закрутки из малины на зиму, который не требует варки и стерилизации, делится кулинарный Ютуб-блог "Класична кухня". Такую малину можно добавлять в чай, чтобы подкрепиться витаминами в опасный сезон. Ягодная масса чудесно подойдет к десертам, да и будет просто смаковать прямо из банки.

Ингредиенты:

1 кг малины;

1 кг сахара.

Способ приготовления:

Отсортировать хорошие ягоды. Малину размять вилкой, добавлять сахар по частям, но 8 ложек сахара оставить. Периодически помешивать до полного растворения сахара в течение 1 часа. Заполнить стерильные банки ягодами не до верхушки, сверху засыпать сахар. Закрутить стерильными крышками. Сразу поставить в холодильник.

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