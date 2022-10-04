Укр

Как суперпросто заготовить малину на зиму: отменный рецепт без варки и стерилизации

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Успейте запастись вкуснейшей ягодой
Успейте запастись вкуснейшей ягодой

Малину можно закрыть с минимум усилий и ингредиентов

До наступления морозов успейте заморозить фрукты и ягоды, в том числе малину. Из нее на зиму можно приготовить массу вкусных сладких закруток, начиная от малинового джема и варенья и заканчивая желе. Более того, можно обойтись даже без варки, малина все равно отлично сохранится в банках и своим ароматом будет возвращать вас к теплому лету.

Рецептом закрутки из малины на зиму, который не требует варки и стерилизации, делится кулинарный Ютуб-блог "Класична кухня". Такую малину можно добавлять в чай, чтобы подкрепиться витаминами в опасный сезон. Ягодная масса чудесно подойдет к десертам, да и будет просто смаковать прямо из банки.

Ингредиенты:

  • 1 кг малины;
  • 1 кг сахара.

Способ приготовления:

  1. Отсортировать хорошие ягоды.
  2. Малину размять вилкой, добавлять сахар по частям, но 8 ложек сахара оставить. Периодически помешивать до полного растворения сахара в течение 1 часа.
  3. Заполнить стерильные банки ягодами не до верхушки, сверху засыпать сахар. Закрутить стерильными крышками.
  4. Сразу поставить в холодильник.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусного виноградного джема без загустителей. Это очень вкусная заготовка на зиму, которая имеет отличный цвет и неповторимый вкус. А также мы писали, как легко приготовить в меру сладкое варенье. Кисло-сладкая закрутка из слив идеально дополнит чаепитие или десерты.

Теги:
#Рецепт #Малина #Консервация