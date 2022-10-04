Как суперпросто заготовить малину на зиму: отменный рецепт без варки и стерилизации
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Малину можно закрыть с минимум усилий и ингредиентов
До наступления морозов успейте заморозить фрукты и ягоды, в том числе малину. Из нее на зиму можно приготовить массу вкусных сладких закруток, начиная от малинового джема и варенья и заканчивая желе. Более того, можно обойтись даже без варки, малина все равно отлично сохранится в банках и своим ароматом будет возвращать вас к теплому лету.
Рецептом закрутки из малины на зиму, который не требует варки и стерилизации, делится кулинарный Ютуб-блог "Класична кухня". Такую малину можно добавлять в чай, чтобы подкрепиться витаминами в опасный сезон. Ягодная масса чудесно подойдет к десертам, да и будет просто смаковать прямо из банки.
Ингредиенты:
- 1 кг малины;
- 1 кг сахара.
Способ приготовления:
- Отсортировать хорошие ягоды.
- Малину размять вилкой, добавлять сахар по частям, но 8 ложек сахара оставить. Периодически помешивать до полного растворения сахара в течение 1 часа.
- Заполнить стерильные банки ягодами не до верхушки, сверху засыпать сахар. Закрутить стерильными крышками.
- Сразу поставить в холодильник.
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