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Ароматное овощное ассорти с фиолетовой морковью на зиму: такую вкуснятину вы еще не закрывали (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Фиолетовая морковь украсит зимнюю заготовку Новость обновлена 05 октября 2022, 18:52
Фиолетовая морковь украсит зимнюю заготовку

В этом рецепте идеально сочетаются доступные сезонные овощи

На зиму можно закрывать не только овощи по отдельности, к примеру маринованные помидоры, а и различные вкусные салаты. Один из рецептов использует необычный сорт моркови – фиолетового цвета. Благодаря этому овощу закрутка выглядит очень красиво и аппетитно.

Рецептом вкусного овощного ассорти с фиолетовой морковью на зиму поделился кулинарный Ютуб-блог "Класична кухня". Эта чудесная заготовка готовится достаточно просто. Набор ярких и сочных овощей после открытия банки с закруткой перенесет вас из холодной зимы в теплое лето.

Ингредиенты:

  • 2 кг огурцов
  • 1 кг помидоры "Черри"
  • кабачки – 3 шт. (маленьких)
  • морковь – 1 шт. оранжевая, 1 шт. фиолетовая
  • капуста – половина маленькой головки, разрезанная на 4 части
  • лук – 2 шт.
  • чеснок – 1 большая головка
  • зелень — укроп, лист смородины, 2 листа вишни, лист хрена в расчете на банку
  • перец черный – 10 горошин (на банке)
  • перец душистый – 3 горошины (на банке)
  • уксус
  • соль, сахар

Способ приготовления:

  1. Очистить овощи. Порезать на кружочки кабачок, лук и морковь, измельчить на пластины чеснок, у огурцов отрезать хвостики
  2. Заполнить банки овощами. На дно: укроп, хрен, листья смородины и вишни, петрушку, перец, чеснок. Добавить огурцы, капусту, морковь оранжевую, кабачки, морковь фиолетовую, помидоры, лук.
  3. В расчете на одну 1,5-литровую банку добавляем 2 ст. л. с горкой сахара, 1 ст. л. с горкой соли, 2 ст. л. уксуса 9%.
  4. Залить крутым кипятком и стерилизовать 7 минут.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусного соуса на зиму, который дополнит мясные и рыбные блюда.

Теги:
#Рецепт #Овощи #Консервация