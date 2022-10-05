Ароматное овощное ассорти с фиолетовой морковью на зиму: такую вкуснятину вы еще не закрывали (видео)
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В этом рецепте идеально сочетаются доступные сезонные овощи
На зиму можно закрывать не только овощи по отдельности, к примеру маринованные помидоры, а и различные вкусные салаты. Один из рецептов использует необычный сорт моркови – фиолетового цвета. Благодаря этому овощу закрутка выглядит очень красиво и аппетитно.
Рецептом вкусного овощного ассорти с фиолетовой морковью на зиму поделился кулинарный Ютуб-блог "Класична кухня". Эта чудесная заготовка готовится достаточно просто. Набор ярких и сочных овощей после открытия банки с закруткой перенесет вас из холодной зимы в теплое лето.
Ингредиенты:
- 2 кг огурцов
- 1 кг помидоры "Черри"
- кабачки – 3 шт. (маленьких)
- морковь – 1 шт. оранжевая, 1 шт. фиолетовая
- капуста – половина маленькой головки, разрезанная на 4 части
- лук – 2 шт.
- чеснок – 1 большая головка
- зелень — укроп, лист смородины, 2 листа вишни, лист хрена в расчете на банку
- перец черный – 10 горошин (на банке)
- перец душистый – 3 горошины (на банке)
- уксус
- соль, сахар
Способ приготовления:
- Очистить овощи. Порезать на кружочки кабачок, лук и морковь, измельчить на пластины чеснок, у огурцов отрезать хвостики
- Заполнить банки овощами. На дно: укроп, хрен, листья смородины и вишни, петрушку, перец, чеснок. Добавить огурцы, капусту, морковь оранжевую, кабачки, морковь фиолетовую, помидоры, лук.
- В расчете на одну 1,5-литровую банку добавляем 2 ст. л. с горкой сахара, 1 ст. л. с горкой соли, 2 ст. л. уксуса 9%.
- Залить крутым кипятком и стерилизовать 7 минут.
Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусного соуса на зиму, который дополнит мясные и рыбные блюда.