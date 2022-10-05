Ароматное овощное ассорти с фиолетовой морковью на зиму: такую вкуснятину вы еще не закрывали (видео)

В этом рецепте идеально сочетаются доступные сезонные овощи

На зиму можно закрывать не только овощи по отдельности, к примеру маринованные помидоры, а и различные вкусные салаты. Один из рецептов использует необычный сорт моркови – фиолетового цвета. Благодаря этому овощу закрутка выглядит очень красиво и аппетитно.

Рецептом вкусного овощного ассорти с фиолетовой морковью на зиму поделился кулинарный Ютуб-блог "Класична кухня". Эта чудесная заготовка готовится достаточно просто. Набор ярких и сочных овощей после открытия банки с закруткой перенесет вас из холодной зимы в теплое лето.

Ингредиенты:

2 кг огурцов

1 кг помидоры "Черри"

кабачки – 3 шт. (маленьких)

морковь – 1 шт. оранжевая, 1 шт. фиолетовая

капуста – половина маленькой головки, разрезанная на 4 части

лук – 2 шт.

чеснок – 1 большая головка

зелень — укроп, лист смородины, 2 листа вишни, лист хрена в расчете на банку

перец черный – 10 горошин (на банке)

перец душистый – 3 горошины (на банке)

уксус

соль, сахар

Способ приготовления:

Очистить овощи. Порезать на кружочки кабачок, лук и морковь, измельчить на пластины чеснок, у огурцов отрезать хвостики Заполнить банки овощами. На дно: укроп, хрен, листья смородины и вишни, петрушку, перец, чеснок. Добавить огурцы, капусту, морковь оранжевую, кабачки, морковь фиолетовую, помидоры, лук. В расчете на одну 1,5-литровую банку добавляем 2 ст. л. с горкой сахара, 1 ст. л. с горкой соли, 2 ст. л. уксуса 9%. Залить крутым кипятком и стерилизовать 7 минут.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусного соуса на зиму, который дополнит мясные и рыбные блюда.