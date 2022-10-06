Без маринадов и рассолов: как вкусно и просто заготовить вкуснейшие огурцы на зиму
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По этому рецепту огурцы готовятся быстро и без лишних хлопот
Если вы еще не заготовили огурцы на сезон холодов, то попробуйте очень простой рецепт закрутки с этим овощем. Многие привыкли заморачиваться над маринадом, но огурцы отлично закрываются в собственном соку. Получаются хрустящими и очень вкусными.
Рецептом огурцов в своем соку с чесноком на зиму поделился кулинарный Ютуб-блог "Класична кухня". Это понятный способ заготовки, для которого потребуются только самые доступные продукты. Специи придадут овощам пряности и приятное послевкусие.
Ингредиенты:
- 3 кг огурцов, желательно маленькие плоды
- 150 г растительного масла
- 150 г сахара
- 150 г уксуса
- 90 г соли
- 1 ч. л. перца красного
- 1 ч. л. перца черного
- 1 ч. л. горчицы семян
- 1 ч. л. горчичного порошка
- 3 головки чеснока
- 150 г зелени укропа и петрушки
Способ приготовления:
- Огурцы режем на две части вдоль, если маленькие, а если средние – на 4 части.
- Петрушку и укроп режем мелко.
- Чеснок трем на терке или измельчаем с помощью пресса.
- Добавляем специи, соль, сахар, растительное масло, уксус, чеснок, зелень и перемешиваем.
- Оставляем на 5 часов, должно пустить много сока.
- Накладываем в сухие банки, накрываем стерилизованными крышками и стерилизуем: 0,5-литровую банку – 10 минут, 1 л – 20 минут.
- Закатываем крышки и накрываем на 10 часов.
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