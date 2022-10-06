Без маринадов и рассолов: как вкусно и просто заготовить вкуснейшие огурцы на зиму

По этому рецепту огурцы готовятся быстро и без лишних хлопот

Если вы еще не заготовили огурцы на сезон холодов, то попробуйте очень простой рецепт закрутки с этим овощем. Многие привыкли заморачиваться над маринадом, но огурцы отлично закрываются в собственном соку. Получаются хрустящими и очень вкусными.

Рецептом огурцов в своем соку с чесноком на зиму поделился кулинарный Ютуб-блог "Класична кухня". Это понятный способ заготовки, для которого потребуются только самые доступные продукты. Специи придадут овощам пряности и приятное послевкусие.

Ингредиенты:

3 кг огурцов, желательно маленькие плоды

150 г растительного масла

150 г сахара

150 г уксуса

90 г соли

1 ч. л. перца красного

1 ч. л. перца черного

1 ч. л. горчицы семян

1 ч. л. горчичного порошка

3 головки чеснока

150 г зелени укропа и петрушки

Способ приготовления:

Огурцы режем на две части вдоль, если маленькие, а если средние – на 4 части. Петрушку и укроп режем мелко. Чеснок трем на терке или измельчаем с помощью пресса. Добавляем специи, соль, сахар, растительное масло, уксус, чеснок, зелень и перемешиваем. Оставляем на 5 часов, должно пустить много сока. Накладываем в сухие банки, накрываем стерилизованными крышками и стерилизуем: 0,5-литровую банку – 10 минут, 1 л – 20 минут. Закатываем крышки и накрываем на 10 часов.

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