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Без маринадов и рассолов: как вкусно и просто заготовить вкуснейшие огурцы на зиму

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Без консервированных огурцов зимой не обойтись Новость обновлена 06 октября 2022, 18:48
Без консервированных огурцов зимой не обойтись

По этому рецепту огурцы готовятся быстро и без лишних хлопот

Если вы еще не заготовили огурцы на сезон холодов, то попробуйте очень простой рецепт закрутки с этим овощем. Многие привыкли заморачиваться над маринадом, но огурцы отлично закрываются в собственном соку. Получаются хрустящими и очень вкусными.

Рецептом огурцов в своем соку с чесноком на зиму поделился кулинарный Ютуб-блог "Класична кухня". Это понятный способ заготовки, для которого потребуются только самые доступные продукты. Специи придадут овощам пряности и приятное послевкусие.

Ингредиенты:

  • 3 кг огурцов, желательно маленькие плоды
  • 150 г растительного масла
  • 150 г сахара
  • 150 г уксуса
  • 90 г соли
  • 1 ч. л. перца красного
  • 1 ч. л. перца черного
  • 1 ч. л. горчицы семян
  • 1 ч. л. горчичного порошка
  • 3 головки чеснока
  • 150 г зелени укропа и петрушки

Способ приготовления:

  1. Огурцы режем на две части вдоль, если маленькие, а если средние – на 4 части.
  2. Петрушку и укроп режем мелко.
  3. Чеснок трем на терке или измельчаем с помощью пресса.
  4. Добавляем специи, соль, сахар, растительное масло, уксус, чеснок, зелень и перемешиваем.
  5. Оставляем на 5 часов, должно пустить много сока.
  6. Накладываем в сухие банки, накрываем стерилизованными крышками и стерилизуем: 0,5-литровую банку – 10 минут, 1 л – 20 минут.
  7. Закатываем крышки и накрываем на 10 часов.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусного салата "Генеральский" на зиму, который получается ярким и ароматным.

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#Рецепт #Огурцы #Консервация