Будете жалеть, если не сделаете: закрутка из моркови, которая подойдет для многих блюд (видео)

Такая заготовка отлично сохраняется при комнатной температуре.

Морковь — это овощ, который и так хорошо сохраняется. Однако если есть возможность, то почему бы не приготовить заготовку, с которой готовка зимой будет намного проще. Закрыв несколько баночек такой морковной заготовки, вы сможете ее использовать при приготовлении практически любых блюд.

Ингредиенты:

морковь — 3 кг;

соль;

уксус 9%

Способ приготовления:

Помойте и почистите морковь, а затем нашинкуйте ее с помощью большой терки или комбайна Затем добавьте в морковь соль, исходя из соотношения на 1 кг моркови 1 ст.л. соли. Хорошо все перемешайте и разложите морковь по приготовленным баночкам, слегка все утрамбовывая. После в каждую баночку вылейте по 1 ст.л. 9% уксуса (расчет на полулитровую банку) Затем накройте банки крышками, поставьте в кастрюлю, которую после наполните водой до уровня плеч банок. Поставьте кастрюлю с заготовками на средний огонь. После закипания простерилизуйте их примерно в течение 30 минут. После чего закатайте банки, переверните их и оставьте до полного охлаждения.

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