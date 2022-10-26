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Какой ингредиент добавить к квашеным помидорам, чтобы было вкуснее: простой рецепт

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Маринованные помидоры - топовая зимняя закуска Новость обновлена 26 октября 2022, 18:38
Маринованные помидоры - топовая зимняя закуска. Фото lifehacker.ru

Горчица добавит томатам приятную нотку

Пока еще продолжается сезон консервации успейте заготовить на зиму базовые овощи. К примеру, помидоры можно закрыть так называемым бочковым способом или добавить в заготовку-салат с виноградом. Не менее вкусными томаты получаются, если готовить их с необычными ингредиентами – в данном случае идет речь о горчице.

Рецептом квашеных помидоров с горчицей на зиму поделился кулинарный Ютуб-канал "Моє подвір'я". Они закрываются достаточно просто и будут готовы уже спустя месяц.

Ингредиенты:

  • Помидоры
  • Вода
  • Сахар
  • Соль
  • Горчичный порошок
  • Листья хрена

Способ приготовления:

  1. Для приготовления в 5-литровом пластиковом ведре берем 3 кг 200 г сливовидных помидоров. Для приготовления рассола берем 2,5 литра холодной источникой воды, добавляем полстакана сахара и полстакана соли (250-граммовый стакан). Хорошо перемешиваем и заливаем помидоры.
  2. Сверху накрываем листьями хрена, посыпаем горчичным порошком (30 г).
  3. Плотно накрываем крышкой, выдавливая воздух. Выносим в погреб.
  4. Помидоры готовы спустя месяц.

Ранее "Телеграф" делился рецептом грибной засолки, идеально подойдет для заготовки груздей. А также мы писали, как приготовить варенье, чтобы оно было в меру густым и сладким.

Теги:
#Рецепт #Помидоры #Консервация