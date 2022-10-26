Какой ингредиент добавить к квашеным помидорам, чтобы было вкуснее: простой рецепт

Горчица добавит томатам приятную нотку

Пока еще продолжается сезон консервации успейте заготовить на зиму базовые овощи. К примеру, помидоры можно закрыть так называемым бочковым способом или добавить в заготовку-салат с виноградом. Не менее вкусными томаты получаются, если готовить их с необычными ингредиентами – в данном случае идет речь о горчице.

Рецептом квашеных помидоров с горчицей на зиму поделился кулинарный Ютуб-канал "Моє подвір'я". Они закрываются достаточно просто и будут готовы уже спустя месяц.

Ингредиенты:

Помидоры

Вода

Сахар

Соль

Горчичный порошок

Листья хрена

Способ приготовления:

Для приготовления в 5-литровом пластиковом ведре берем 3 кг 200 г сливовидных помидоров. Для приготовления рассола берем 2,5 литра холодной источникой воды, добавляем полстакана сахара и полстакана соли (250-граммовый стакан). Хорошо перемешиваем и заливаем помидоры. Сверху накрываем листьями хрена, посыпаем горчичным порошком (30 г). Плотно накрываем крышкой, выдавливая воздух. Выносим в погреб. Помидоры готовы спустя месяц.

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