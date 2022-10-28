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Маринованные зеленые помидоры "Адские": необычный рецепт для любителей остренького

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Острые зеленые помидоры на зиму — пошаговый рецепт Новость обновлена 28 октября 2022, 19:37
Острые зеленые помидоры на зиму — пошаговый рецепт. Фото pinterest.com

Ароматные, пикантные и в меру острые зеленые помидорчики

Существует много разных заготовок из томатов. В этом материале поделимся рецептом маринованных зеленых помидор на зиму, которые придутся многим по вкусу. Особенно оценят любители острых закусок.

Рецептом блюда на зиму, который захотят выведать у вас все знакомые, поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме.

Как замариновать острые зеленые помидоры "Адские"

Ингредиенты на две 3-х литровые банки:

  • Помидоры зеленые – 3,2-3,5 кг
  • Горький острый перец – 2-3 шт.
  • Петрушка – 1 пучок
  • Укроп – 1 пучок
  • Чеснок – 1 головка
  • Перец черный горошек – 10 шт.
  • Перец душистый горошек – 10 шт.

Для маринада:

  • Вода – 2,5 л
  • Соль – 2,5 ст.л.
  • Сахар – 10 ст.л.
  • Уксус 9% – 300 мл

Приготовление:

  1. Помидоры перебрать, помыть, разрезать на 4 части каждый.
  2. Перец очистить от семян и плодоножек, мелко порубить. Зелень помыть, порубить. Чеснок пропустить через пресс.
  3. Смешать все ингредиенты в большой миске и оставить на 15 минут.
  4. Приготовить горячий маринад.
  5. Выложить помидоры в банки, тщательно утрамбовывая. Залить банки горячим маринадом и оставить на 15 минут. Слить маринад в кастрюлю, довести до кипения. Залить банки кипящим маринадом.
  6. Закатать, перевернуть, укутать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как легко заморозить помидоры на зиму. Это быстрый способ заготовки, сохраняющий максимальное количество полезных веществ.

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#Помидоры #Рецепты #Консервация