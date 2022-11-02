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Займет всего 5 минут: рецепт ленивых хачапури с сыром на сковороде

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Автор
Хачапури получается невероятно сочным
Хачапури получается невероятно сочным

С этим рецептом справится даже ребенок

Осень — самая лучшая пора для приготовления вкусной и ароматной выепечки. Как же хочется в эту холодную пору хрустящих жареных пирожков с картошкой или пышных оладьев… К сожалению, не всегда есть время, чтобы готовить сложную выпечку или ту, которая требует долгой жарки. В таком случае на помощь придут вкуснейшие жареные хачапури с сыром, которые готовятся всего за несколько минут.

Ленивые хачапури с сыром на сковороде: рецепт

Ингредиенты:

  • Мука – 1 стакан (120-130 г)
  • Молоко – 1 стакан (200 г)
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 0,5 ч.л.
  • Соль – по вкусу (в зависимости от солености сыра)
  • Разрыхлитель – 0,5 ч.л.
  • Сыр – 150-250 г (чем больше сыра, тем вкуснее)
  • Сливочное масло – маленький кусочек

Способ приготовления:

  1. Сыр натереть на терке. В миске смешать молоко, яйцо, соль, сахар, муку, разрыхлитель. Добавить сыр, все перемешать, пишет gotovim-doma.
  2. Сковороду смазать тонким слоем растительного масла. Жарить под закрытой крышкой на маленьком огне около 7-8 минут, пока схватится тесто сверху.
  3. Аккуратно перевернуть, обжарить с другой стороны 2-3 минуты до румяности.
  4. Еще горячую лепешку можно смазать сливочным маслом.

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