Займет всего 5 минут: рецепт ленивых хачапури с сыром на сковороде
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С этим рецептом справится даже ребенок
Осень — самая лучшая пора для приготовления вкусной и ароматной выепечки. Как же хочется в эту холодную пору хрустящих жареных пирожков с картошкой или пышных оладьев… К сожалению, не всегда есть время, чтобы готовить сложную выпечку или ту, которая требует долгой жарки. В таком случае на помощь придут вкуснейшие жареные хачапури с сыром, которые готовятся всего за несколько минут.
Ленивые хачапури с сыром на сковороде: рецепт
Ингредиенты:
- Мука – 1 стакан (120-130 г)
- Молоко – 1 стакан (200 г)
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 0,5 ч.л.
- Соль – по вкусу (в зависимости от солености сыра)
- Разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- Сыр – 150-250 г (чем больше сыра, тем вкуснее)
- Сливочное масло – маленький кусочек
Способ приготовления:
- Сыр натереть на терке. В миске смешать молоко, яйцо, соль, сахар, муку, разрыхлитель. Добавить сыр, все перемешать, пишет gotovim-doma.
- Сковороду смазать тонким слоем растительного масла. Жарить под закрытой крышкой на маленьком огне около 7-8 минут, пока схватится тесто сверху.
- Аккуратно перевернуть, обжарить с другой стороны 2-3 минуты до румяности.
- Еще горячую лепешку можно смазать сливочным маслом.
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