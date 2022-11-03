Идеально подойдет для пирожков: вкусный рецепт яблочной начинки на зиму (видео)

Приготовление сладкой закрутки осилит даже тот, кто никогда ничего не закрывал

Некоторые закрутки могут сэкономить ваше время и силы при приготовлении блюд. К примеру, можно заготовить заправку на борщ, чтобы потом быстрее варить обед. Помогут заготовки и в создании десертов и выпечки. Из яблок можно закрыть вкусную и ароматную начинку, которую потом использовать в качестве начинки для пирожков и пирогов.

Рецептом яблочной начинки для пирожков на зиму делится кулинарный канал "Домашні рецепти. Просто і смачно!" в Youtube. Проще способа заготовить фрукты не найти, да и ингредиентов нужен минимум.

Как закрыть яблочную начинку для выпечки на зиму

Ингредиенты:

Яблоки

Сахар

Способ приготовления:

Моем, чистим, нарезаем яблоки. Можно нарезать кубиками или натереть на свекольной терке. Перемещаем яблоки в кастрюлю, засыпаем сахаром из расчета на 2 кг яблок 500-700 г сахара. Оставляем приблизительно на 10 минут, чтобы яблоки пустили сок. Варим на умеренном огне около 10-15 минут, чтобы яблоки размякли. Перекладываем начинку в банки и закатываем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить потрясающие пирожки с яблоками. Рецепт теста универсален, так что готовить можно пирожки как со сладкой начинкой, так и соленой. А также мы писали, что очень вкусный способ заготовить яблоки на зиму – заквасить их. Вкус и аромат моченых яблок будут возвращать вас к лету