Чем заменить обыденные котлеты: рецепт сочных молдавских колбасок
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Это отличное мясное блюдо, чтобы разнообразить повседневное меню
У каждой украинской хозяйки есть свои секреты приготовления котлет. Чтобы разнообразить их вкус, кто-то добавляет в фарш сахар, а кто-то доливает в фарш минеральную воду. Однако испробовав множество рецептов, хочется чего-нибудь нового.
Предлагаем приготовить мититеи по-молдавски — сочные и ароматные колбаски без оболочки. Они похожи на котлеты, но отличаются составом фарша и процессом приготовления. Традиционно мититеи жарят на гриле, а в домашних условиях — на сковороде, пишет vazhnoznat.
Как приготовить мититеи по-молдавски
Ингредиенты:
- 700 г говяжьего фарша
- 300 г фарша из куриной грудки
- 300–400 мл молока
- 2–3 зубчика чеснока
- 1 ст. л. крахмала
- 1 ч. л. пищевой соды
- соль, кориандр, черный перец по вкусу
- подсолнечное масло для жарки
Приготовление:
- В глубокую миску выкладываем фарш, солим и перчим мясо по вкусу. Добавляем кориандр и толченый чеснок. Перемешиваем фарш со специями.
- Начинаем добавлять молоко порциями, по столовой ложке, периодически помешивая. Потом добавляем в фарш крахмал. Гасим соду уксусом и также добавляем к мясу. Снова всё перемешиваем. Миску с мясом накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 8–10 часов.
- Начинаем формировать мититеи. Берем целлофановый пакет, в центр кладем фарш. Заворачиваем пакет и придаем котлете продолговатую форму. То же самое делаем со всем фаршем, пока он не закончится.
- На разогретую сковороду наливаем подсолнечное масло. Выкладываем мититеи. Жарим на большом огне. Через 1 минуту переворачиваем на другую сторону. Не доводим до готовности, котлеты должны немного зарумяниться по бокам.
- Потом выкладываем мититеи в другую сковороду с говяжьим бульоном. Варим до готовности 10–15 минут на среднем огне с закрытой крышкой.
Ранее "Телеграф" делился рецептом еще одного вкусного мясного блюда — марокканских митболов. Такие куриные фрикадельки готовятся без традиционного для рецепта тефтелей ингредиента — риса.