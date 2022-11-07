Чем заменить обыденные котлеты: рецепт сочных молдавских колбасок

Это отличное мясное блюдо, чтобы разнообразить повседневное меню

У каждой украинской хозяйки есть свои секреты приготовления котлет. Чтобы разнообразить их вкус, кто-то добавляет в фарш сахар, а кто-то доливает в фарш минеральную воду. Однако испробовав множество рецептов, хочется чего-нибудь нового.

Предлагаем приготовить мититеи по-молдавски — сочные и ароматные колбаски без оболочки. Они похожи на котлеты, но отличаются составом фарша и процессом приготовления. Традиционно мититеи жарят на гриле, а в домашних условиях — на сковороде, пишет vazhnoznat.

Как приготовить мититеи по-молдавски

Ингредиенты:

700 г говяжьего фарша

300 г фарша из куриной грудки

300–400 мл молока

2–3 зубчика чеснока

1 ст. л. крахмала

1 ч. л. пищевой соды

соль, кориандр, черный перец по вкусу

подсолнечное масло для жарки

Приготовление:

В глубокую миску выкладываем фарш, солим и перчим мясо по вкусу. Добавляем кориандр и толченый чеснок. Перемешиваем фарш со специями. Начинаем добавлять молоко порциями, по столовой ложке, периодически помешивая. Потом добавляем в фарш крахмал. Гасим соду уксусом и также добавляем к мясу. Снова всё перемешиваем. Миску с мясом накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 8–10 часов. Начинаем формировать мититеи. Берем целлофановый пакет, в центр кладем фарш. Заворачиваем пакет и придаем котлете продолговатую форму. То же самое делаем со всем фаршем, пока он не закончится. На разогретую сковороду наливаем подсолнечное масло. Выкладываем мититеи. Жарим на большом огне. Через 1 минуту переворачиваем на другую сторону. Не доводим до готовности, котлеты должны немного зарумяниться по бокам. Потом выкладываем мититеи в другую сковороду с говяжьим бульоном. Варим до готовности 10–15 минут на среднем огне с закрытой крышкой.

Ранее "Телеграф" делился рецептом еще одного вкусного мясного блюда — марокканских митболов. Такие куриные фрикадельки готовятся без традиционного для рецепта тефтелей ингредиента — риса.