Очень нежный и вкусный десерт: рецепт необычного сливочного крема из яблок на зиму

Количество сахара можно регулировать по своему вкусу

Осень – это золотая пора сбора урожая яблок и всевозможных яблочных заготовок. Этот фрукт и так хорошо хранится в свежем виде, однако в виде заготовок яблочный вкус будет радовать вас намного дольше. К примеру, можно приготовить простую и вкусную начинку для пирожков из яблок, или сливочный яблочный крем со сгущенкой.

Такой крем получается очень нежный и невероятно вкусный, пишет Ukr.Media. Причем, такой десерт может стать как самостоятельным десертом, так и начинкой для тортов и пирожных. Готовить максимально просто.

Сливочный крем из яблок: рецепт

Ингредиенты:

яблоки – 3 кг (в очищенном виде);

сахар – 1 кг;

вода — 100 мл;

сливки сгущенные 15% — 1 банка (350 г)

Способ приготовления:

Яблоки очистите от кожуры и уберите сердцевину. Затем очищенные яблоки нарежьте небольшими кусочками, пересыпьте сахаром и добавьте к ним примерно половину стакана воды. Затем высыпьте все в кастрюлю, и поставьте на средний огонь. После закипания варите яблоки под закрытой крышкой примерно в течение 20 минут до мягкости. Доведите яблоки до готовности, а после с помощью блендера превратите их в однородную массу. После добавьте в яблочное пюре сгущенку, и перебейте блендером еще раз. Сливочно-яблочную смесь снова доведите до кипения, а затем варите под закрытой крышкой примерно 20 минут. После разложите крем по подготовленным заранее баночкам, закатайте их, и оставьте остывать при комнатной температуре.

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