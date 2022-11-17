Рецепт мягкого, как пух, теста: всего один ингредиент и булочки будут всегда пышными
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Тесто быстро увеличится в объеме в три раза
Работать с дрожжевым тестом для булочек — одно удовольствие. Оно быстро увеличивается в объеме и очень эластичное. Однако попробуйте добавить к ингредиентам обычный уксус. В этом способе приготовления булочек он обязателен. Читайте также рецепт пельменей с уксусом.
Тесто с уксусом всегда получается мягкое, пышное, воздушное. Рецептом пышных булочек поделились на сайте vazhnoznat.
Как приготовить пышные булочки
Ингредиенты:
- 2 стакана молока (1 стакан — 250 мл)
- 4 ст. л. сахара
- 1 ч. л. соли
- 2 яйца
- 10 г дрожжей
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 0,25 стакана растительного масла
- 50 г сливочного масла
- 1 ст. л. 9%-го уксуса
- 5 стакана муки
- желток и молоко для смазки
- кунжут для посыпки
Приготовление:
- В глубокую миску наливаем 2 стакана теплого молока. Добавляем сухие дрожжи и перемешиваем венчиком. Солим смесь и всыпаем сахар. Вливаем растительное масло, добавляем 2 яйца, разрыхлитель и перемешиваем.
- В тесто всыпаем просеянную муку, приблизительно 5 стаканов. Замешиваем тесто. Когда масса станет однородной, добавляем мягкое сливочное масло и уксус. Продолжаем замешивать тесто. Накрываем миску с ним пищевой пленкой и кухонным полотенцем на 40 минут. За это время тесто должно значительно увеличиться в объеме.
- Затем обомните его и переложите на рабочую поверхность. Отщипните от теста кусочки и округлите их. Это заготовки для будущих булочек.
- Противень смажьте растительным маслом. Выложите на него кусочки теста. Накройте пленкой и полотенцем на полчаса. Булочки смажьте смесью желтка и молока. Посыпьте кунжутом. Выпекайте при температуре 180 градусов 25–30 минут.
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