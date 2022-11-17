Укр

Рецепт мягкого, как пух, теста: всего один ингредиент и булочки будут всегда пышными

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Рецепт пышных булочек Новость обновлена 17 ноября 2022, 15:31
Рецепт пышных булочек. Фото tvcook

Тесто быстро увеличится в объеме в три раза

Работать с дрожжевым тестом для булочек — одно удовольствие. Оно быстро увеличивается в объеме и очень эластичное. Однако попробуйте добавить к ингредиентам обычный уксус. В этом способе приготовления булочек он обязателен. Читайте также рецепт пельменей с уксусом.

Тесто с уксусом всегда получается мягкое, пышное, воздушное. Рецептом пышных булочек поделились на сайте vazhnoznat.

Как приготовить пышные булочки

Ингредиенты:

  • 2 стакана молока (1 стакан — 250 мл)
  • 4 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. соли
  • 2 яйца
  • 10 г дрожжей
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 0,25 стакана растительного масла
  • 50 г сливочного масла
  • 1 ст. л. 9%-го уксуса
  • 5 стакана муки
  • желток и молоко для смазки
  • кунжут для посыпки

Приготовление:

  1. В глубокую миску наливаем 2 стакана теплого молока. Добавляем сухие дрожжи и перемешиваем венчиком. Солим смесь и всыпаем сахар. Вливаем растительное масло, добавляем 2 яйца, разрыхлитель и перемешиваем.
  2. В тесто всыпаем просеянную муку, приблизительно 5 стаканов. Замешиваем тесто. Когда масса станет однородной, добавляем мягкое сливочное масло и уксус. Продолжаем замешивать тесто. Накрываем миску с ним пищевой пленкой и кухонным полотенцем на 40 минут. За это время тесто должно значительно увеличиться в объеме.
  3. Затем обомните его и переложите на рабочую поверхность. Отщипните от теста кусочки и округлите их. Это заготовки для будущих булочек.
  4. Противень смажьте растительным маслом. Выложите на него кусочки теста. Накройте пленкой и полотенцем на полчаса. Булочки смажьте смесью желтка и молока. Посыпьте кунжутом. Выпекайте при температуре 180 градусов 25–30 минут.

Ранее украинский шеф-повар Владимир Ярославский поделился рецептом соленых сырников без пшеничной муки.

Теги:
#Рецепты #Булочки #Выпечка #Уксус