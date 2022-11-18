Рецепт ленивой капусты на зиму: более простого способа заготовки не найти (видео)

Эта закрутка точно пригодится вам в сезон холодов

Есть много вариаций консервации капусты на зимний период. Один из популярных – квашеная капуста, рецептов которой не счесть. Но есть еще один удачный способ заготовки этого овоща – так называемая ленивая капуста в банках.

Рецептом закрутки из капусты по-ленивому поделилась Мария Макарчук в своем кулинарном канале в Youtube. Такая заготовка готовится невероятно просто, а зимой расходится на раз-два. Капуста получается очень вкусной, сочной и ароматной.

Рецепт ленивой капусты на зиму

Ингредиенты:

капуста — 6 кг

На дно банки:

чеснок — 2 зубчика

острый перец (специи по вкусу)

вода — 4 л.

сахар — 16 ст. л. (200 г)

cоль — 4 ст. л. (100 г)

уксус 9% — 200 мл

Способ приготовления:

Отрезаем кочан и нарезаем капусту грубыми кубиками. Тем временем кипятим воду. Заливаем капусту кипятком и закрываем крышкой. Оставляем на 10-15 минут. Нарезаем острый перец. На дно литровой банки кладем зеленый укроп или зонтики укропа, душистый перец, гвоздику, черный перец. Сливаем воду. Утрамбовываем капусту в банках. Добавляем лавровый лист и красный перец. В кипящую воду добавляем соль, сахар, уксус. Горячим маринадом заливаем капусту. Ставим банки в кастрюлю, заливаем теплой водой, стерилизуем с момента закипания 15-20 минут. Закручиваем, переворачиваем, даем остыть и убираем в прохладное место.

Также "Телеграф" делился очень легким рецептом маринованной капусты на зиму. А еще мы писали, как без хлопот и вкусно закрыть перцы.