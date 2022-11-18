Рецепт ленивой капусты на зиму: более простого способа заготовки не найти (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Эта закрутка точно пригодится вам в сезон холодов
Есть много вариаций консервации капусты на зимний период. Один из популярных – квашеная капуста, рецептов которой не счесть. Но есть еще один удачный способ заготовки этого овоща – так называемая ленивая капуста в банках.
Рецептом закрутки из капусты по-ленивому поделилась Мария Макарчук в своем кулинарном канале в Youtube. Такая заготовка готовится невероятно просто, а зимой расходится на раз-два. Капуста получается очень вкусной, сочной и ароматной.
Рецепт ленивой капусты на зиму
Ингредиенты:
- капуста — 6 кг
На дно банки:
- чеснок — 2 зубчика
- острый перец (специи по вкусу)
- вода — 4 л.
- сахар — 16 ст. л. (200 г)
- cоль — 4 ст. л. (100 г)
- уксус 9% — 200 мл
Способ приготовления:
- Отрезаем кочан и нарезаем капусту грубыми кубиками. Тем временем кипятим воду.
- Заливаем капусту кипятком и закрываем крышкой. Оставляем на 10-15 минут.
- Нарезаем острый перец.
- На дно литровой банки кладем зеленый укроп или зонтики укропа, душистый перец, гвоздику, черный перец.
- Сливаем воду. Утрамбовываем капусту в банках. Добавляем лавровый лист и красный перец.
- В кипящую воду добавляем соль, сахар, уксус. Горячим маринадом заливаем капусту.
- Ставим банки в кастрюлю, заливаем теплой водой, стерилизуем с момента закипания 15-20 минут.
- Закручиваем, переворачиваем, даем остыть и убираем в прохладное место.
Также "Телеграф" делился очень легким рецептом маринованной капусты на зиму. А еще мы писали, как без хлопот и вкусно закрыть перцы.