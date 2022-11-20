Что канадцы добавляют в тесто, чтобы хлеб выходил пышным, румяным и не крошился: рецепт (видео)
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Будет во сто раз лучше хлеба, который продается в магазине
Многие не берутся за приготовление хлеба, боясь провала. Однако, зная несколько секретов домашней выпечки, испечь хлеб не составит труда.
Предлагаем нашим читателям канадский рецепт хлеба на воде, меде и дрожжах. Хлеб по этому способу выходит мягким, воздушным и не крошится, пишет vazhnoznat. Вкуснее всего он смакует именно к украинскому борщу.
Как испечь хлеб по-канадски
Ингредиенты:
- 660 мл воды
- 30 г мёда
- 10 г сухих дрожжей
- 2 ст. л. муки
- 20 г соли
- 50 г сливочного масла
- 650 г цельнозерновой муки
- 1 ст. л. кумина (по желанию)
- 470 г муки высшего сорта
Приготовление:
- В глубокую миску наливаем 660 мл теплой воды. Туда же добавляем мёд. Перемешиваем, чтобы мёд полностью растворился. Высыпаем сухие дрожжи. Размешиваем венчиком до однородности. Добавляем до опары 2 столовые ложки муки. Снова перемешиваем. Накрываем кухонным полотенцем и оставляем в теплом месте на 10–15 минут.
- После этого к опаре добавляем соль и растопленное сливочное масло. Потом всыпаем 650 г цельнозерновой муки. Перемешиваем и добавляем кумин. Добавляем 470 г муки высшего сорта. Замешиваем тесто руками.
- Формируем шар и кладем его в миску, смазанную растительным маслом. Накрываем тесто пищевой пленкой или полотенцем и оставляем его подходить в теплом месте на 1,5–2 часа. Тесто должно увеличится в объеме в 2 раза.
- Выкладываем тесто на смазанную растительным маслом рабочую поверхность. Формируем толстый жгут и делим на три равных части. Каждую из них нужно закруглить, сформировав шар. Накрываем шары теста пищевой пленкой и оставляем еще на 15 минут.
- Формируем буханки и выкладываем их в соответствующие формы, смазанные растительным маслом. Оставляем тесто в форме в теплом месте на 1 час.
- Снимаем пищевую пленку и отправляем хлеб в духовку, разогретую до 200 градусов, на средний уровень на 40–45 минут. Готовый хлеб вынимаем из форм и оставляем до полного остывания.
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