Что канадцы добавляют в тесто, чтобы хлеб выходил пышным, румяным и не крошился: рецепт (видео)

Будет во сто раз лучше хлеба, который продается в магазине

Многие не берутся за приготовление хлеба, боясь провала. Однако, зная несколько секретов домашней выпечки, испечь хлеб не составит труда.

Предлагаем нашим читателям канадский рецепт хлеба на воде, меде и дрожжах. Хлеб по этому способу выходит мягким, воздушным и не крошится, пишет vazhnoznat. Вкуснее всего он смакует именно к украинскому борщу.

Как испечь хлеб по-канадски

Ингредиенты:

660 мл воды

30 г мёда

10 г сухих дрожжей

2 ст. л. муки

20 г соли

50 г сливочного масла

650 г цельнозерновой муки

1 ст. л. кумина (по желанию)

470 г муки высшего сорта

Приготовление:

В глубокую миску наливаем 660 мл теплой воды. Туда же добавляем мёд. Перемешиваем, чтобы мёд полностью растворился. Высыпаем сухие дрожжи. Размешиваем венчиком до однородности. Добавляем до опары 2 столовые ложки муки. Снова перемешиваем. Накрываем кухонным полотенцем и оставляем в теплом месте на 10–15 минут. После этого к опаре добавляем соль и растопленное сливочное масло. Потом всыпаем 650 г цельнозерновой муки. Перемешиваем и добавляем кумин. Добавляем 470 г муки высшего сорта. Замешиваем тесто руками. Формируем шар и кладем его в миску, смазанную растительным маслом. Накрываем тесто пищевой пленкой или полотенцем и оставляем его подходить в теплом месте на 1,5–2 часа. Тесто должно увеличится в объеме в 2 раза. Выкладываем тесто на смазанную растительным маслом рабочую поверхность. Формируем толстый жгут и делим на три равных части. Каждую из них нужно закруглить, сформировав шар. Накрываем шары теста пищевой пленкой и оставляем еще на 15 минут. Формируем буханки и выкладываем их в соответствующие формы, смазанные растительным маслом. Оставляем тесто в форме в теплом месте на 1 час. Снимаем пищевую пленку и отправляем хлеб в духовку, разогретую до 200 градусов, на средний уровень на 40–45 минут. Готовый хлеб вынимаем из форм и оставляем до полного остывания.

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