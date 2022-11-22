Забудьте про сырники: рецепт потрясающего творожного десерта, который не нужно лепить
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Быстрый, простой, но очень вкусный творожный завтрак
Больше никаких сырников на завтра! Зачем стоять у плиты и лепить творожные блинчики, даже если их рецептом поделился известный шеф-повар, если можно приготовить блюдо не хуже, однако намного проще. Творожные палочки станут идеальным вариантом сытного и полезного завтрака.
Как отмечает портал "Вкусно+", десерт разлетается на "ура" за считанные минуты, особенно если их есть со сгущенкой или вареньем. Да и на само приготовление уходит не так много времени, всего-то минут15-20.
Творожные палочки: рецепт
Ингредиенты:
- творог, 500 г;
- яйца, 2 шт.;
- сахар, 5 ст. л.;
- ванильный сахар, 1 п.;
- сметана, 1 ст. л.;
- мука, 200-400 г;
- разрыхлитель, 2 ч. л.
Способ приготовления:
- Вбейте в творог яйца, добавьте разрыхлитель, обычный и ванильный сахар, затем сметану.
- Тщательно все перемешайте и понемногу всыпьте просеянную муку.
- Замесите тесто и раскатайте его скалкой. Нарежьте тесто на полоски среднего размера.
- Обжаривайте в растительном масле с двух сторон до появления красивой золотистой корочки.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт полезных сладких сырников, которые получаются нежными и воздушными.