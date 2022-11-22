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Забудьте про сырники: рецепт потрясающего творожного десерта, который не нужно лепить

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Что приготовить из творога, кроме сырников Новость обновлена 22 ноября 2022, 10:46
Что приготовить из творога, кроме сырников. Фото pinterest.com

Быстрый, простой, но очень вкусный творожный завтрак

Больше никаких сырников на завтра! Зачем стоять у плиты и лепить творожные блинчики, даже если их рецептом поделился известный шеф-повар, если можно приготовить блюдо не хуже, однако намного проще. Творожные палочки станут идеальным вариантом сытного и полезного завтрака.

Как отмечает портал "Вкусно+", десерт разлетается на "ура" за считанные минуты, особенно если их есть со сгущенкой или вареньем. Да и на само приготовление уходит не так много времени, всего-то минут15-20.

Творожные палочки: рецепт

Ингредиенты:

  • творог, 500 г;
  • яйца, 2 шт.;
  • сахар, 5 ст. л.;
  • ванильный сахар, 1 п.;
  • сметана, 1 ст. л.;
  • мука, 200-400 г;
  • разрыхлитель, 2 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Вбейте в творог яйца, добавьте разрыхлитель, обычный и ванильный сахар, затем сметану.
  2. Тщательно все перемешайте и понемногу всыпьте просеянную муку.
  3. Замесите тесто и раскатайте его скалкой. Нарежьте тесто на полоски среднего размера.
  4. Обжаривайте в растительном масле с двух сторон до появления красивой золотистой корочки.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт полезных сладких сырников, которые получаются нежными и воздушными.

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#Рецепт #Творог #Десерт