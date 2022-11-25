Готовится просто, съедается быстро: простой рецепт печеночного паштета на зиму (видео)

Такой паштет можно употреблять в качестве перекуса с тостами

К зиме стоит запастись не только маринованными или засоленными овощами, а и сделать сытные мясные закрутки. И это может быть не только традиционная тушенка. Отличный вариант заготовки – печеночный паштет.

Рецептом паштета из печени на зиму делится кулинарный канал "Моє подвір'я" в Youtube. Он получается вкусным и идеальным по консистенции. Отлично подойдет в качестве перекуса с тостом.

Паштет из печени на зиму

Ингредиенты:

Свиная печень, сердце, легкие

Сало

Соль, перец

Лук

Морковь

Способ приготовления:

Хорошо вымачиваем свиные печень, сердце, легкие (если взять только печень, паштет получится "сухой", легкие придают ему нежный вкус) — вместе 3 кг. Туда же – полкилограмма сала с кожурой. Отвариваем до готовности, добавляя соль и перец. Поджариваем на сале по 0,5 кг нарезанного лука и натертой моркови. Все перемалываем и заправляем солью и перцем по вкусу, для разжижения добавляем немного мясного бульона. Накладываем в чистые стерилизованные банки. Из этого количества продуктов готовим 8 пол-литровых банок. Сразу же закатываем банки стерилизованными крышками и фиксируем зажимами (устройство для консервирования мяса). Банки ставим в кастрюлю с прохладной водой. Стерилизуем 5 часов при умеренном кипении. Зажимы снимаем только после полного остывания, в противном случае крышки сорвутся от внутреннего давления. Если готовить паштет в духовке, то банки накрываем крышками без резинок. Следует прижать крышки весом, чтобы меньше испарялся бульон. Стерилизуем при малейшем огне пять часов. После приготовления сразу же закатываем банки новыми стерилизованными крышками. Можно готовить и без зажимов. Тогда стерилизуем как обычные овощные консервы: крышки не закатываем, воды наливаем по "плечики" банок (чтобы она не попала внутрь), стерилизуем при малейшем кипении. Вынимаем банки из кастрюли и закатываем крышками.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вкусно закрыть на зиму универсальную заправку для борща.