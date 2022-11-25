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Готовится просто, съедается быстро: простой рецепт печеночного паштета на зиму (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Паштет из печени – отличный вариант заготовки Новость обновлена 25 ноября 2022, 19:13
Паштет из печени – отличный вариант заготовки. Фото tipichnyjkulinar.com

Такой паштет можно употреблять в качестве перекуса с тостами

К зиме стоит запастись не только маринованными или засоленными овощами, а и сделать сытные мясные закрутки. И это может быть не только традиционная тушенка. Отличный вариант заготовки – печеночный паштет.

Рецептом паштета из печени на зиму делится кулинарный канал "Моє подвір'я" в Youtube. Он получается вкусным и идеальным по консистенции. Отлично подойдет в качестве перекуса с тостом.

Паштет из печени на зиму

Ингредиенты:

  • Свиная печень, сердце, легкие
  • Сало
  • Соль, перец
  • Лук
  • Морковь

Способ приготовления:

  1. Хорошо вымачиваем свиные печень, сердце, легкие (если взять только печень, паштет получится "сухой", легкие придают ему нежный вкус) — вместе 3 кг. Туда же – полкилограмма сала с кожурой. Отвариваем до готовности, добавляя соль и перец.
  2. Поджариваем на сале по 0,5 кг нарезанного лука и натертой моркови. Все перемалываем и заправляем солью и перцем по вкусу, для разжижения добавляем немного мясного бульона.
  3. Накладываем в чистые стерилизованные банки. Из этого количества продуктов готовим 8 пол-литровых банок. Сразу же закатываем банки стерилизованными крышками и фиксируем зажимами (устройство для консервирования мяса).
  4. Банки ставим в кастрюлю с прохладной водой. Стерилизуем 5 часов при умеренном кипении. Зажимы снимаем только после полного остывания, в противном случае крышки сорвутся от внутреннего давления.
  5. Если готовить паштет в духовке, то банки накрываем крышками без резинок. Следует прижать крышки весом, чтобы меньше испарялся бульон. Стерилизуем при малейшем огне пять часов. После приготовления сразу же закатываем банки новыми стерилизованными крышками.
  6. Можно готовить и без зажимов. Тогда стерилизуем как обычные овощные консервы: крышки не закатываем, воды наливаем по "плечики" банок (чтобы она не попала внутрь), стерилизуем при малейшем кипении. Вынимаем банки из кастрюли и закатываем крышками.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вкусно закрыть на зиму универсальную заправку для борща.

Теги:
#Рецепт #Паштет #Консервация #Печеночный паштет