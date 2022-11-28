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Почему яичница получается "резиновой": эту ошибку совершает каждый

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Как правильно готовить яичницу
Как правильно готовить яичницу. Фото pexels.com

Эту ошибку очень легко исправить

Ваш завтрак превратился из воздушной и нежной яичницы в "резиновый лапоть", и так происходит чаще всего? Спешим вас огорчить — вы постоянно совершаете одну и ту же ошибку в приготовлении этого простого блюда. Но не сильно расстраивайтесь, ведь ее совершает практически каждый "кулинар". Исправив эту оплошность ваша яичница всегда будет безупречной. Кстати тогда можете попробовать приготовить необычную яичницу с молоком, пивом, редисом и помидорами.

Как отмечает портал "Вкусно+", самой распространенной проблемой, из-за которой яйца получаются не воздушными и нежными, а "резиновыми", является неправильная температура их приготовления. Оказывается, ни в коем случае нельзя жарить яйца на чересчур сильно разогретой сковороде.

Более того, таким образом вы можете получить не только блюдо, которое похоже на жвачку, но оно может еще и пригореть. Лучше всего готовить яичницу на среднем огне. Также в таком случае, вам не понадобиться использовать много масла.

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#Рецепт #Яичница #Омлет